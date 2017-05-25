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00:33 (мск), источник: РИА Новости

Администрация Трампа запросила $25 миллионов на защиту Trump Tower

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа запросит у конгресса одобрения дополнительных трат в размере 25 миллионов на найм дополнительных агентов и охрану Trump Tower в Нью-Йорке, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документы в проекте бюджета США на 2018 год.

Источник: Reuters

В декабре прошлого года мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио попросил федеральные власти США предоставить 35 миллионов долларов на обеспечение безопасности избранного президента Дональда Трампа и его семьи, проживающей в городе.

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Деньги, в частности, должны были пойти на обеспечение дополнительных нужд нью-йоркской полиции. Кроме этого, мэр намеревался встретиться с представителями минфина и конгресса США по этому вопросу.

Ранее газета Independent сообщила, что около 100 тысяч жителей Нью-Йорка подписали петицию с требованием к семье Трампа переехать в Вашингтон после инаугурации, так как в противном случае расходы на содержание четы лягут на городские власти.

Супруга президента решила остаться в Нью-Йорке после отъезда Трампа в Белый дом. Это связано с соображениями, по которым их десятилетний сын Бэррон до конца учебного года должен доучиться в Нью-Йорке.

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