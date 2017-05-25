NYT: в РФ обсуждали возможность оказания влияния на Трампа через его советников

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Разведслужбы США летом прошлого года заполучили информацию, согласно которой представители властей РФ, а также сотрудники российской разведки обсуждали возможность оказания влияния на Дональда Трампа, который тогда баллотировался в президенты Соединенных Штатов, через его советников. С таким утверждением выступила газета The New York Times.

Согласно ее данным, разговоры, перехваченные США, якобы касались возможностей оказания влияния на Трампа через Пола Манафорта, занимавшего на тот момент должность руководителя избирательного штаба республиканца, а также с помощью генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна, который был советником Трампа.

Некоторые участники бесед, перехваченных американской разведкой, «хвастались по поводу того, как хорошо они знают Флинна», пишет газета. «Другие обсуждали возможность использования своих связей с (экс-президентом Украины) Виктором Януковичем», советником которого был ранее Манафорт, также отмечает она.

По данным The New York Times, американская разведка сочла собранную информацию заслуживающей доверия для того, чтобы передать ее в распоряжение ФБР, которое тогда начало расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в президентские выборы в США.