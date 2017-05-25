NYT: в РФ обсуждали возможность оказания влияния на Трампа через его советников
По данным газеты, власти РФ планировали влиять на будущего президента США через руководителя избирательного штаба Пола Манафорта и отставного
По данным газеты, власти РФ планировали влиять на будущего президента США через руководителя избирательного штаба Пола Манафорта и отставного
Согласно ее данным, разговоры, перехваченные США, якобы касались возможностей оказания влияния на Трампа через Пола Манафорта, занимавшего на тот момент должность руководителя избирательного штаба республиканца, а также с помощью
Некоторые участники бесед, перехваченных американской разведкой, «хвастались по поводу того, как хорошо они знают Флинна», пишет газета. «Другие обсуждали возможность использования своих связей с (экс-президентом Украины) Виктором Януковичем», советником которого был ранее Манафорт, также отмечает она.
По данным The New York Times, американская разведка сочла собранную информацию заслуживающей доверия для того, чтобы передать ее в распоряжение ФБР, которое тогда начало расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в президентские выборы в США.
13 февраля этого года
15 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила о многочисленных контактах членов избирательного штаба и переходной команды Трампа с представителями России в разгар предвыборной кампании и в период взлома серверов Демократической партии США. По словам собеседников The New York Times, общение происходило между командой Трампа и широким кругом российских граждан, включавшим «сотрудников разведки и членов правительства». Среди конкретных лиц в публикации были названы Флинн, Манафорт, бывший советник Трампа Картер Пейдж и политконсультант Роджер Стоун. Все они назвали обвинения в связях с РФ абсурдными.