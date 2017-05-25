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04:24 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Украина расширяет сеть путей разобщения

В Киеве обсуждают приостановку пассажирских перевозок через российскую границу.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Власти Украины готовятся сделать очередной шаг, отгораживающий страну от России. Как стало известно «Ъ» из нескольких информированных источников в украинской столице,

с 1 июля Киев планирует полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ.

Грузовые перевозки были отменены еще на прошлой неделе решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) — одновременно с введением санкций против юридических и физических лиц РФ, а также блокированием российских социальных сетей и почтовых сервисов. Хотя планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве, украинские собеседники «Ъ» настаивают: решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко.

Минус два миллиона пассажиров

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«Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля», — сообщил источник «Ъ», близкий к правительству Украины. По его словам, предлогом для такого решения станет нежелание «Российских железных дорог» (РЖД) «прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины» (сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка, цена билета — 17 руб.).

В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» «Ъ» не подтвердили, но и не опровергли подготовку запрета пассажирского сообщения, ограничившись фразой: «Никакого решения на этот счет на данный момент не принято». В РЖД «Ъ» заявили, что не получали от Украины каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения с РФ.

Впрочем, слова собеседника «Ъ» о готовящемся запрете подтверждает бывший заместитель министра транспорта Украины Александр Кава. По его словам, «Укрзализныця» уже зафиксировала «снижение пассажиропотока железнодорожным транспортом между Украиной и Россией более чем на 60% за последний год». Однако даже после этого существенного уменьшения пассажиропоток насчитывает почти 2 млн человек в год. Кроме того, господин Кава признает: «Это очень выгодные для Украины перевозки, ведь они совершаются составами украинского формирования. Цена в четыре раза выше внутриукраинского тарифа. И даже несмотря на неполную загрузку составов, эти перевозки выгодны для “Укрзализныци”».

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Александр Кава напоминает: о готовящемся прекращении пассажирских перевозок заговорили сразу после введения Украиной антироссийских санкций на прошлой неделе и прекращения перевозок грузовых. По словам собеседника «Ъ», от последнего решения пострадали российские перевозчики: «СГ-транс», «Нефтетранссервис», Первая грузовая компания, Федеральная грузовая компания, «Промтрансинвест», Первая грузовая компания в Украине, «Рейл1520 Сервис», «Агрокомплекс», «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты». Они уходят из страны.

Генеральный директор Федеральной грузовой компании (ФГК, дочернее общество РЖД) Алексей Тайчер сообщил: компания завершит вывод вагонов с территории Украины в течение двух недель. «Завершают рейсы те вагоны, которые двигались на Украину, а те вагоны, которые там были, порожние, отправляются в Россию. После завершения этих операций мы прекратим деятельность на территории Украины», — поясняет чиновник. По его словам, сейчас на Украине находится около 6 тыс. вагонов ФГК, на украинский маршрут приходится около 5% общего объема перевозок компании.

Бывший заместитель министра транспорта Украины Александр Кава уточняет: в настоящий момент прямые поезда российского формирования между двумя странами не курсируют. «Федеральная пассажирская компания (“дочка” РЖД.— “Ъ”) после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сократить, а затем и полностью отменить перевозку людей своими составами», — говорит собеседник «Ъ». По словам господина Кавы, «в результате отмены пассажирского железнодорожного сообщения выиграют так называемые маршруточники — частные предприниматели, осуществляющие автотранспортные перевозки в Россию из приграничных украинских городов: Чернигова, Харькова, Сум».

Подарок для «Белавиа»

Еще один потенциальный выгодоприобретатель — белорусская авиакомпания «Белавиа», наладившая авиационное сообщение Украины с Россией через Минск после запрета украинскими властями прямых рейсов в октябре 2015 года.

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По информации «Ъ», в «Белавиа» уже начали готовиться к увеличению пассажиропотока на направлении Москва—Минск—Киев, ставшем приоритетным. «Сейчас мы ведем переговоры с аэропортами, чтобы они могли принять дополнительные рейсы», — сообщил источник «Ъ» в авиакомпании. При этом с начала 2017 года «Белавиа» уже и так увеличила пассажиропоток примерно на 30% — об этом агентству «Балта» сообщил заместитель гендиректора компании по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Игорь Чергинец. По его словам, доля транзитных пассажиров по итогам прошлого года на регулярных рейсах «Белавиа» составила около 50% и авиакомпания перешагнула рубеж 1 млн пассажиров.

Планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве. Впрочем, украинские собеседники «Ъ» настаивают: решение «активно лоббируют» секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко.

Раду охватили сомнения

Источник «Ъ» в парламентской фракции входящего в правящую коалицию «Народного фронта» подтвердил: «Решения о санкциях и прочие резкие меры в отношении Москвы, как правило, исходят от нашей партии и от наших представителей в органах власти, в том числе Александра Турчинова и Андрея Парубия». При этом, по словам депутата, даже среди его однопартийцев, которых принято считать сторонниками жесткой линии, нет единодушия по вопросу отмены пассажирских перевозок с РФ: «Некоторые депутаты из нашей фракции предприняли попытку убедить профильный парламентский комитет не отказываться от пассажирских железнодорожных перевозок и не создавать проблемы почти 2 млн украинцев, работающих в России. Насколько я знаю, к их аргументам прислушались. Проблема, однако, в том, что для принятия этого решения не нужно голосования в Раде. Достаточно распоряжения “Укрзализныци”».

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В «Блоке Петра Порошенко» (БПП) на ситуацию с пассажирскими перевозками отреагировали неоднозначно. По словам собеседника «Ъ» в этой фракции, крупнейшей в украинском парламенте, «любое обострение отношений с Россией, будь то отключение соцсетей, прекращение железнодорожного сообщения или перспектива введения виз, поднимают рейтинг президента в глазах патриотически настроенного электората». «Именно поэтому подобные темы в последнее время и возникают, независимо от их экономической целесообразности», — поясняет «Ъ» депутат Рады от БПП. Выражая при этом надежду, что «в конце концов здравый смысл возобладает и от пассажирских перевозок отказываться не станут».

Иного мнения придерживается директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Украинские власти идут на полный разрыв экономических, культурных и человеческих связей с Россией и россиянами, потому что сейчас этот тренд востребован у части общества, — говорит он “Ъ”.— В этой ситуации финансовые расчеты отходят на второй план».

Собеседников «Ъ» в структурах РЖД Воронежской и Белгородской областей «пока не мобилизовали» из-за потенциального перекрытия сообщения с Украиной. Но их «больше всего настораживает» гипотетическая возможность прекращения транзитного сообщения с Югом России через территорию Украины. «Военные еще не завершили строительство железнодорожной ветки в обход украинской территории, которое ведется на юге Воронежской и севере Ростовской областей. Если перекрыть сообщение там, летом возникнет сложнейшая ситуация с перевозками, например в Краснодарский край и обратно», — объяснил источник «Ъ». За прямое железнодорожное сообщение с Украиной местные железнодорожники не переживают, «потому что в реальности его и так нет с 2014 года»: «Машинистам когда-то сильно загруженного белгородского подразделения РЖД приходится ездить в другие регионы просто для того, чтобы не разучиться управлять техникой».

Янина Соколовская, Киев; Максим Юсин, Всеволод Инютин, Воронеж

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