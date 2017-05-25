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03:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Уникальные крылатые ракеты пополнят арсенал ТОФ в Приморье в 2018 году

Комплекс будет смонтирован и запущен в эксплуатацию в поселке Дунай.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 мая, PrimaMedia.

Арсенал российского Тихоокеанского флота (ТОФ) до конца 2018 года пополнится уникальными крылатыми ракетами морского базирования (КРМБ) «Калибр». Комплекс будет смонтирован и запущен в эксплуатацию в поселке Дунай. Оборудование и работы обойдутся российскому военному ведомству в более чем 170 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

Крылатая ракета «Калибр» была принята на вооружение российского Военно-морского флота в начале 2010-х годов. КРМБ успешно прошли боевые испытания в ходе операции в Сирии.

Носителями «Калибров» могут быть как надводные корабли, так и подводные лодки.

Как рассказали «Известиям» в главном штабе Военно-морского флота, первые ракеты поступят на вооружение Тихоокеанского флота до конца 2018 года. Пока же ведутся работы по созданию необходимой инфраструктуры для их обслуживания и хранения.

В соответствии с документами, размещенными на портале госзакупок, до ноября 2018 года в поселке Дунай Приморского края будет смонтирован и запущен в эксплуатацию комплекс наземного технологического оборудования 3Ф-04 комплекса «Калибр». Оборудование и работы обойдутся российскому военному ведомству в более чем 170 млн рублей. Примечательно, что в поселке Дунай размещается техническая база вооружения Тихоокеанского флота.

— «Калибры», как и любое высокоточное оружие, требовательны к условиям хранения и обслуживания, — рассказал «Известиям» главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев. — Важнейшая часть ракеты — головка самонаведения. Это сложный электронный комплекс из вычислительных подсистем, систем хранения и обработки информации, а также различных датчиков. Ее постоянно требуется проверять и следить за исправностью. Конечно, «Калибры» можно просто заложить на склады. Но без надлежащего технического контроля их применение невозможно.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, пока Тихоокеанский флот не располагает подводными лодками (ПЛ) и кораблями, которые могут применять ракеты «Калибр». Но начиная с 2019 года они начнут поступать на ТОФ.

— Не исключено, что на Тихий океан до конца 2019 года отправится новейшая ПЛ проекта 885 М «Казань». На подходе и «Иркутск» — обновленная подводная лодка проекта 949АМ. Она способна поражать цели как «Калибрами», так и сверхзвуковыми ракетами «Оникс», — отметил эксперт. — Также подводные силы ТОФ могут пополнить две «СуперАкулы»: лодки проекта 971 М «Братск» и «Самара». А начиная с 2019 года на Тихий океан начнут поступать дизельные ПЛ проекта «Варшавянка». Ожидается, что это будут «Можайск», «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский». Именно «Варшавянки» успешно провели пуски «Калибров» по целям в Сирии.

Как отметил эксперт, в качестве надводных кораблей-носителей крылатых ракет могут выступить новейшие малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт». Но точные сроки их передачи ВМФ России пока неизвестны.

7 октября 2015 года малые ракетные корабли проекта «Буян-М» Каспийской военной флотилии нанесли удар ракетами «Калибр» по позициям боевиков ИГ (запрещена в России) в Сирии. А 7 декабря того же года по целям отстрелялась подводная лодка «Ростов-на-Дону». Это был первый боевой залп КРМБ, произведенный из подводного положения. Ракеты с высокой точностью поразили все заданные цели.

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