Уникальные крылатые ракеты пополнят арсенал ТОФ в Приморье в 2018 году
Комплекс будет смонтирован и запущен в эксплуатацию в поселке Дунай.
Комплекс будет смонтирован и запущен в эксплуатацию в поселке Дунай.
Владивосток, 25 мая, PrimaMedia.
Арсенал российского Тихоокеанского флота (ТОФ) до конца 2018 года пополнится уникальными крылатыми ракетами морского базирования (КРМБ) «Калибр». Комплекс будет смонтирован и запущен в эксплуатацию в поселке Дунай. Оборудование и работы обойдутся российскому военному ведомству в более чем 170 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».
Крылатая ракета «Калибр» была принята на вооружение российского
Носителями «Калибров» могут быть как надводные корабли, так и подводные лодки.
Как рассказали «Известиям» в главном штабе
В соответствии с документами, размещенными на портале госзакупок, до ноября 2018 года в поселке Дунай Приморского края будет смонтирован и запущен в эксплуатацию комплекс наземного технологического оборудования 3Ф-04 комплекса «Калибр». Оборудование и работы обойдутся российскому военному ведомству в более чем 170 млн рублей. Примечательно, что в поселке Дунай размещается техническая база вооружения Тихоокеанского флота.
— «Калибры», как и любое высокоточное оружие, требовательны к условиям хранения и обслуживания, — рассказал «Известиям» главный редактор
По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, пока Тихоокеанский флот не располагает подводными лодками (ПЛ) и кораблями, которые могут применять ракеты «Калибр». Но начиная с 2019 года они начнут поступать на ТОФ.
— Не исключено, что на Тихий океан до конца 2019 года отправится новейшая ПЛ проекта 885 М «Казань». На подходе и «Иркутск» — обновленная подводная лодка проекта 949АМ. Она способна поражать цели как «Калибрами», так и сверхзвуковыми ракетами «Оникс», — отметил эксперт. — Также подводные силы ТОФ могут пополнить две «СуперАкулы»: лодки проекта 971 М «Братск» и «Самара». А начиная с 2019 года на Тихий океан начнут поступать дизельные ПЛ проекта «Варшавянка». Ожидается, что это будут «Можайск», «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский». Именно «Варшавянки» успешно провели пуски «Калибров» по целям в Сирии.
Как отметил эксперт, в качестве надводных
7 октября 2015 года малые ракетные корабли проекта «Буян-М» Каспийской военной флотилии нанесли удар ракетами «Калибр» по позициям боевиков ИГ (запрещена в России) в Сирии. А 7 декабря того же года по целям отстрелялась подводная лодка «Ростов-на-Дону». Это был первый боевой залп КРМБ, произведенный из подводного положения. Ракеты с высокой точностью поразили все заданные цели.