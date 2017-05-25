Губернатор Хабаровского края поздравил выпускников с окончанием школы
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил выпускников с окончанием школы.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил выпускников с окончанием школы.
Напомним, торжественные линейки проходят в регионе с 23 мая. Сегодня последние звонки прозвучат для жителей Хабаровска,
Вячеслав Шпорт отметил, что сейчас для выпускников открываются двери в новую жизнь. Однако им предстоит еще одно важное испытание — выдержать экзамены и определиться с выбором профессии. Причем, по словам губернатора, решение, которое примут выпускники на этот счет, имеет значение не только для них, но и для будущего всего края.
«Наш регион — край интеллектуалов, и все мы хорошо знаем, что только “умная” экономика и высоко подготовленные специалисты могут обеспечить
Губернатор края пожелал выпускникам упорства и трудолюбия, выразил благодарность их родителям и педагогам.