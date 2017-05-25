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04:53 (мск), источник: РИА Новости

Премьер Британии планирует сократить пребывание на саммите G7 после теракта

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена сократить программу своего пребывания на саммите G7 в Италии после теракта в Манчестере и повышения уровня террористической угрозы в стране, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в британском правительстве.

Источник: AP 2017
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Саммит G7 состоится 26—27 мая в Таормине на Сицилии. Ранее планировалось, что премьер останется до конца программы, но сейчас она намерена покинуть Италию после первого дня саммита.

«На основании того, что сейчас у нас критический уровень угрозы, и в связи с текущей ситуацией здесь премьер-министр планирует сократить программу на G7, поэтому она, скорее всего, вернется в пятницу вечером», — сказал агентству неназванный представитель британского правительства.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек считаются пропавшими без вести.

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