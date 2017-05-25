Премьер Британии планирует сократить пребывание на саммите G7 после теракта
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Саммит G7 состоится
«На основании того, что сейчас у нас критический уровень угрозы, и в связи с текущей ситуацией здесь
Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек считаются пропавшими без вести.