Премьер Британии планирует сократить пребывание на саммите G7 после теракта

Саммит G7 состоится 26—27 мая в Таормине на Сицилии. Ранее планировалось, что премьер останется до конца программы, но сейчас она намерена покинуть Италию после первого дня саммита.

«На основании того, что сейчас у нас критический уровень угрозы, и в связи с текущей ситуацией здесь премьер-министр планирует сократить программу на G7, поэтому она, скорее всего, вернется в пятницу вечером», — сказал агентству неназванный представитель британского правительства.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек считаются пропавшими без вести.