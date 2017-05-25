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05:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Закон об охране атмосферного воздуха разработан в Приморье

Он должен закрепить за краевыми властями дополнительные полномочия по контролю за «вредными» производствами.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 мая, PrimaMedia.

Законопроект об охране атмосферного воздуха, подготовленный комитетом по продовольственной политике и природопользованию, одобрен в первом чтении на майском заседании краевого парламента. Региональный закон должен закрепить за краевыми властями дополнительные полномочия по контролю за «вредными» производствами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Разработанный комитетом законопроект основан на положениях федерального законодательства, в том числе ФЗ «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха». Предварительно законодательную инициативу депутаты обсудили на межведомственном совещании с участием представителей прокуратуры края, управлений Роспотребнадзора и Росприроднадзора по Приморскому краю, ФГБУ «Приморгидромет» и департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Все участники совещания поддержали инициативу комитета.

Региональный закон должен закрепить за краевыми властями дополнительные полномочия по контролю за «вредными» производствами. В их числе возможность введения ограничений на передвижение транспортных средств в населенных пунктах, местах отдыха и туризма, на особо охраняемых территориях. Ограничение использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха, на территории Приморского края. Также в законопроекте предусмотрено принятие государственной программы в области охраны атмосферного воздуха с финансированием соответствующих мероприятий.

Как отметил председатель комитета Евгений Зотов, законодательной инициативе предшествовали многочисленные обращения граждан по поводу неблагоприятной экологической обстановки в различных точках Приморского края.

«Необходимость законодательного урегулирования отношений в области охраны атмосферного воздуха продиктована самими избирателями», — сказал Евгений Зотов.

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