Закон об охране атмосферного воздуха разработан в Приморье
Он должен закрепить за краевыми властями дополнительные полномочия по контролю за «вредными» производствами.
Он должен закрепить за краевыми властями дополнительные полномочия по контролю за «вредными» производствами.
Владивосток, 25 мая, PrimaMedia.
Законопроект об охране атмосферного воздуха, подготовленный комитетом по продовольственной политике и природопользованию, одобрен в первом чтении на майском заседании краевого парламента. Региональный закон должен закрепить за краевыми властями дополнительные полномочия по контролю за «вредными» производствами, сообщили ИА PrimaMedia в
Разработанный комитетом законопроект основан на положениях федерального законодательства, в том числе ФЗ «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха». Предварительно законодательную инициативу депутаты обсудили на межведомственном совещании с участием представителей прокуратуры края, управлений Роспотребнадзора и Росприроднадзора по Приморскому краю, ФГБУ «Приморгидромет» и департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Все участники совещания поддержали инициативу комитета.
Региональный закон должен закрепить за краевыми властями дополнительные полномочия по контролю за «вредными» производствами. В их числе возможность введения ограничений на передвижение транспортных средств в населенных пунктах, местах отдыха и туризма, на особо охраняемых территориях. Ограничение использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха, на территории Приморского края. Также в законопроекте предусмотрено принятие государственной программы в области охраны атмосферного воздуха с финансированием соответствующих мероприятий.
Как отметил председатель комитета Евгений Зотов, законодательной инициативе предшествовали многочисленные обращения граждан по поводу неблагоприятной экологической обстановки в различных точках Приморского края.
«Необходимость законодательного урегулирования отношений в области охраны атмосферного воздуха продиктована самими избирателями», — сказал Евгений Зотов.