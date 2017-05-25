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05:44 (мск), источник: Newslab.ru

Губернатор края оценил готовность взлетной полосы в аэропорту Норильска

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский во время рабочей поездки в Норильск и Дудинку с 19 по 20 мая отметил высокий уровень готовности городских служб к началу второго этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» и работу компании «Норникель».

Напомним, реконструкция аэропортового комплекса и объектов аэродромной инфраструктуры норильского аэропорта ведется в рамках соглашения между Росавиацией и «Норникелем». Компания выделила финансирование проекта в размере 3 млрд рублей, а 9 млрд рублей — государство в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы России». Первый этап работ был выполнен в прошлом году с четким соблюдением сроков. Все работы намерены завершить до середины сентября 2018 года.

«Оцениваю готовность как очень основательную. В Красноярске совещание проводил месяц назад. Было несколько частных поручений. Ситуация полностью управляемая. Сейчас все в 100-процентной готовности, чтобы к середине сентября завершить реконструкцию запланированного участка. И подрядчик, и заказчик подтверждают, что 16 сентября взлетная полоса будет иметь все сертификаты: новое освещение, в том числе светосигнальное, а также другое оборудование для эксплуатации по всей протяженности», — поделился Толоконский.

Глава региона отметил, что напряженность с приобретением авиабилетов на лето и первую половину сентября в настоящий момент отсутствует. Билеты на протяжении всего периода ремонтных работ пассажиры могут приобрести в городских кассах и через интернет. Реконструкция аэропорта не скажется на ценах на перелеты — для этого предусмотрены бюджетные субсидии — дотация составит около 500 млн рублей. «Мы выполнили все планы по квотированию авиабилетов для отдельных групп населения. Были разработаны специальные квоты, билеты были зарезервированы. Часть квот реализована, часть, я думаю, передадут в свободную продажу», — добавил губернатор.

Всего оформлено 1437 заявок-требований, фактически выдано 1295. Муниципалитет позаботился о том, чтобы летом обеспечить авиабилетами воспитанников детско-юношеских спортивных школ, которые выезжают на соревнования, а также горожан, нуждающихся в оперативном лечении за пределами Норильска.

Губернатор пояснил, что под нужды пассажиров зарезервирован самолетный парк и экипажи. Резерв будет сформирован в Норильске, Красноярске, Москве и в аэропортах пересадки.

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