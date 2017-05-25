Жители Вихоревки Приангарья угрожают митингами при восстановлении в должности Пуляева
Это было озвучено на первом заседании суда.
Это было озвучено на первом заседании суда.
Жители Вихоревки Иркутской области «выйдут на улицы», если суд вернет бывшего мэра Геннадия Пуляева на пост главы МО. Это намерение было озвучено на первом заседании Иркутского областного суда о признании незаконным распоряжения губернатора Приангарья Сергея Левченко об отрешении от должности
Представители губернатора попросили судью приобщить к делу обращение более 400 жителей Вихоревки, в котором Пуляева обвинили в развале городского хозяйства, пишет ИА «ФедералПресс». На это адвокат Шободоев заявил, что истец подаст на обвиняющих горожан в суд, квалифицируя их обращение как клевету.
«В Вихоревке 24,5 тысячи жителей. За Геннадия Пуляева в свое время отдали голос 10 тысяч вихоревчан. 415 подписей — мало», — заявил Шободоев.
Жители самой Вихоревки уже заявили, что угрозы не боятся и устроят в случае восстановления
«Половина города выйдет на улицы с требованием его отставки. Народ уже достал этот отопительный беспредел, продолжения никто не хочет! Я лично ходила собирала подписи под этим обращением к суду, и скажу — почти никто не отказывался подписать, просто времени было мало. Дайте пару недель — 80−85% вихоревчан подпишутся против восстановления Пуляева в должности. Сейчас его уже народ хорошо узнал, город маленький: у всех на глазах были его махинации со сдачей котельной своему другу. Два года назад за него действительно проголосовала почти половина города, а сейчас его бы никто не выбрал в мэры», — признается жительница Вихоревки Людмила
В итоге Иркутский областной суд приобщил обращение жителей Вихоревки к делу в качестве непроцессуального.
Напомним, губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности мэра Вихоревки Братского района Геннадия Пуляева. Распоряжение главы региона вступило в силу 10 мая. Сейчас обязанности руководителя муниципалитета исполняет первый заместитель Вихоревского городского поселения Сергей Касьянов.
Отрешенный Сергеем Левченко от должности мэра Вихоревки Геннадий Пуляев заявил о том, что решение губернатора вывело ситуацию на новый уровень, теперь это не проблема с отоплением в Вихоревке, а прецедент, создающий угрозу для всех глав муниципальных образований. Распоряжение губернатора региона стало неожиданным для бывшего главы муниципалитета. Он считает, что нужно не виноватых искать, а решать проблему. Через некоторое время Геннадий Пуляев подал в Иркутский областной суд исковое заявление о признании незаконным распоряжения губернатора Приангарья Сергея Левченко об отрешении от должности.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревка Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Вихоревское управление», по результатам которой руководитель
Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ.