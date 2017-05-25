Жители Вихоревки Приангарья угрожают митингами при восстановлении в должности Пуляева

Жители Вихоревки Иркутской области «выйдут на улицы», если суд вернет бывшего мэра Геннадия Пуляева на пост главы МО. Это намерение было озвучено на первом заседании Иркутского областного суда о признании незаконным распоряжения губернатора Приангарья Сергея Левченко об отрешении от должности экс-главы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Представители губернатора попросили судью приобщить к делу обращение более 400 жителей Вихоревки, в котором Пуляева обвинили в развале городского хозяйства, пишет ИА «ФедералПресс». На это адвокат Шободоев заявил, что истец подаст на обвиняющих горожан в суд, квалифицируя их обращение как клевету.

«В Вихоревке 24,5 тысячи жителей. За Геннадия Пуляева в свое время отдали голос 10 тысяч вихоревчан. 415 подписей — мало», — заявил Шободоев.

Жители самой Вихоревки уже заявили, что угрозы не боятся и устроят в случае восстановления экс-мэра Пуляева на посту акции протеста и митинги.

«Половина города выйдет на улицы с требованием его отставки. Народ уже достал этот отопительный беспредел, продолжения никто не хочет! Я лично ходила собирала подписи под этим обращением к суду, и скажу — почти никто не отказывался подписать, просто времени было мало. Дайте пару недель — 80−85% вихоревчан подпишутся против восстановления Пуляева в должности. Сейчас его уже народ хорошо узнал, город маленький: у всех на глазах были его махинации со сдачей котельной своему другу. Два года назад за него действительно проголосовала почти половина города, а сейчас его бы никто не выбрал в мэры», — признается жительница Вихоревки Людмила Петрова-Корытко.

В итоге Иркутский областной суд приобщил обращение жителей Вихоревки к делу в качестве непроцессуального.

Напомним, губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности мэра Вихоревки Братского района Геннадия Пуляева. Распоряжение главы региона вступило в силу 10 мая. Сейчас обязанности руководителя муниципалитета исполняет первый заместитель Вихоревского городского поселения Сергей Касьянов.

Отрешенный Сергеем Левченко от должности мэра Вихоревки Геннадий Пуляев заявил о том, что решение губернатора вывело ситуацию на новый уровень, теперь это не проблема с отоплением в Вихоревке, а прецедент, создающий угрозу для всех глав муниципальных образований. Распоряжение губернатора региона стало неожиданным для бывшего главы муниципалитета. Он считает, что нужно не виноватых искать, а решать проблему. Через некоторое время Геннадий Пуляев подал в Иркутский областной суд исковое заявление о признании незаконным распоряжения губернатора Приангарья Сергея Левченко об отрешении от должности.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревка Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Вихоревское управление», по результатам которой руководитель жилищно-коммунального предприятия привлечен к административной ответственности.

Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ.