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07:39 (мск), источник: Newslab.ru

Губернатор края прервал командировку в Москве из-за трагических пожаров

Огнём повреждены 130 жилых домов, в которых проживали 533 человека (в том числе 67 детей), четыре лесопромышленных базы, одна перевалочная база и одна пилорама. При пожаре в Канске погибли два человека.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский прервал рабочую командировку в Москве и вернулся в Красноярск из-за ситуации с пожарами, перекинувшимися с промышленных объектов или полей на жилье.

Ранним утром в аэропорту Емельяново прошло совещание главы региона с участием председателя правительства края Виктора Томенко и членов правительства, заместителя министра МЧС России Александра Чуприяна, начальника ГУ МВД России по краю Александра Речицкого, представителей руководства Сибирского регионального центра МЧС России о сложившейся в крае обстановке, связанной с пожарами в населённых пунктах.

На сегодняшний день, по данным на 3 часа ночи, произошли возгорания в пяти населённых пунктах — в Канске, Лесосибирске и городском посёлке Стрелка под Лесосибирском, в посёлке Малая Кеть Бирилюсского района, в посёлке Тиличеть Нижнеингашского района. Огнём повреждены 130 жилых домов, в которых проживали 533 человека (в том числе 67 детей), четыре лесопромышленных базы, одна перевалочная база и одна пилорама. При пожаре в Канске погибли два человека.

Губернатор поручил создать в муниципалитетах комиссии по оказанию помощи погорельцам.

Каждому человеку в качестве меры поддержки будет выплачено по 10 тыс. рублей, плюс каждой семье — по 50 тыс. рублей. До 2 июня комиссии должны подготовить предложения по предоставлению жилья тем, кому это необходимо, и до 15 июня жильё должно быть предоставлено.

За каждой территорией, пострадавшей от пожаров, закреплены кураторы от правительства края. Министерство финансов края предусмотрит дополнительные средства на дооборудование и дооснащение пунктов временного размещения погорельцев, организацию горячего питания. Детей отправят в оздоровительные лагеря.

В настоящее время Виктор Толоконский находится в Канске. После планируется посещение Лесосибирска и посёлка Стрелка.

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