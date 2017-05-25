«Единая Россия» вернула себе через суд пост председателя Думы Спасского района

Владивосток, 25 мая, PrimaMedia.

Борьба между «Партией дела» и «Единой Россией» за кресло спикера Думы Спасского района Приморского края завершилась в пользу партии власти. Спасский районный суд в ходе повторного рассмотрения накануне, 24 мая, оставил без удовлетворения иск депутата, оспаривавшего законность назначения председателем Хачика Шагиняна (ЕР), сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, по итогам выборов, прошедших в сентябре 2016 года по мажоритарной системе, в Думу Спасского района прошло пять человек под флагом «Партии дела», четыре — от «Единой России» и шесть самовыдвиженцев. На первом оргзаседании депутаты большинством голосов (10 из 15-ти) избрали спикером политика со стажем Наталью Нероду, которую поддержала «Партия дела». Также депутаты назначили исполняющим обязанности главы района бывшего спикера распущенной по решению суда думы Галину Черевко. Однако в местной избирательной комиссии заявили, что эти решения не носят законной силы, так как избирком первого заседания не назначал. По словам представителя спасской комиссии, депутаты самовольно провели собрание после того, как им вручили мандаты. В этой связи разгорелся скандал. 7 октября состоялось другое заседание, на котором депутаты избрали спикером другого депутата — 9 из 15-ти голосов были отданы за единоросса Хачика Шагиняна.

Партия «Правое дело» обжаловала это решение в суде. Депутат Дмитрий Шишков обратился в суд с административным иском с просьбой признать октябрьское решение местной Думы незаконным из-за наличия раннего решения Думы Спасского района об избрании председателем Натальи Нерода, а также в связи с тем, что посчитал, что в ходе заседания 7 октября были нарушены его депутатские права. В феврале 2017 года Спасский районный суд согласился с доводами депутата и признал октябрьское решение местной Думы незаконным.

Проигравшая сторона обжаловала решение суда первой инстанции в Приморском краевом суде. Она ссылалась на то, что при рассмотрении дела был нарушен порядок процедуры, на заседание не были привлечены иные заинтересованные лица, в том числе, вновь избранный председатель Шагинян.

По результатам рассмотрения дела краевой суд отменил решение первой инстанции и отправил дело на повторное рассмотрение в Спасский районный суд.

На заседании, состоявшемся в среду, 24 мая, суд принял решение отказать депутату Шишкову в удовлетворении исковых требований.

— Суд решил, что доводы, изложенные в административном исковом заявлении депутата Шишкова, не могут быть удовлетворены. Основанием стал тот факт, что сам Шишков присутствовал на заседании 7 октября 2016 года при избрании Шагиняна председателем Думы, расписывался в протоколе заседания, возражений не имел. Чем подтвердил, что заседание легитимно, — пояснил представитель ответчика.