Директор «Центра по реализации проектов в сфере культуры» отстранена от должности на период проверки

По ее словам, также ведут свою проверку КГАУ следственные органы. Вместе с тем, министр сообщила, что КГАУ имело полное право заключать договор с ИП И. Шаравин без проведения конкурса: «В соответствии с ФЗ, центр имел полное право отобрать единственного поставщика и заключить договор».
Тот факт, что договор был заключен накануне трагедии — 22 мая, по мнению министра, не имеет значение. По ее данным, монтаж сцены был закончен в 10 часов утра 24 мая.
При этом министр не смогла уточнить, контролировал ли кто-то от КГАУ монтаж сцены. Она категорически опровергла сведения КП-Пермь о том, что заказчик попросил подрядчика облегчить опоры, что бы украсить конструкцию. Также госпожа Кокоулина заявила, что, по ее мнению очевиден факт ненадлежащего исполнения договора подрядчиком.
Напомним, вчера днем во время генеральной репетиции фестиваля хоров на площадке возле ДК имени Солдатова произошла трагедия: от сильного порыва ветра на людей рухнула металлическая колонна. Из-за падения металлической конструкции пострадали десять человек — восемь детей и двое взрослых. Все они получили травмы различной степени тяжести. Пятерых из них доставили в краевую клиническую больницу, а двоих — в детскую больницу им. Пичугина.
По факту происшествия первым отделом по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Организатором фестиваля хоров в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры является КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры». Подрядчиком — ИП Илья Шаравин. Стоимость контракта — 209 тыс. руб.