Директор «Центра по реализации проектов в сфере культуры» отстранена от должности на период проверки

По ее словам, также ведут свою проверку КГАУ следственные органы. Вместе с тем, министр сообщила, что КГАУ имело полное право заключать договор с ИП И. Шаравин без проведения конкурса: «В соответствии с ФЗ, центр имел полное право отобрать единственного поставщика и заключить договор».

Тот факт, что договор был заключен накануне трагедии — 22 мая, по мнению министра, не имеет значение. По ее данным, монтаж сцены был закончен в 10 часов утра 24 мая.