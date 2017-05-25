Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежских выпускников с последним звонком

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов поздравили школьников с последним звонком в четверг, 25 мая. Первые лица региона отметили: последний звонок — символ вступления в мир ответственных решений и поступков.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов напомнили о роли учителей и родителей в становлении школьников:

— Уверены, вы еще не раз вспомните своих учителей, которые строгостью и любовью помогали вам постигать школьную и человеческую науку, — обратились к выпускникам губернатор и председатель облдумы. — Учебную программу заново проходили и ваши родители, разделяя вместе с вами и трудности, и радости этих лет. Как бы ни складывались обстоятельства, близкие всегда будут обеспечивать вам надежный тыл, помогать и оберегать от невзгод.

Руководство региона пожелало выпускникам успешной сдачи экзаменов, исполнения планов и надежд:

— Дорогие ребята! Пусть ваша энергия, молодость, целеустремленность помогут добиться высот в профессиональной и личной жизни! Надежных друзей, счастья, оптимизма и удачи!