Нового члена Конституционного совета выбрали в Сенате

«Он был депутатом Верховного совета, председателем Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Парламента. Учитывая его большой опыт юридической работы, считаю его кандидатуру подходящей на должность члена Конституционного совета РК», — сказал спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

Депутаты сената в ходе пленарного заседания одобрили прекращение полномочий члена Конституционного совета Убайдуллы Стамкулова в связи с истечением срока полномочий. На эту должность был избран ранее предложенный кандидат Рахмет Мукашев.

Рахмет Желдыбаевич Мукашев родился 20 июня 1956 года. В 1977 году окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР. Адъюнкт Академии Министерства внутренних дел СССР (1979−1982); кандидат юридических наук, тема диссертации «Организационно-правовые основы управления органами внутренних дел» (1982).

1977−1979 годы — следователь, старший следователь отдела внутренних дел Ленинского районного г. Караганды.

1982−1986 годы — старший преподаватель Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР.

1986−1988 годы — инструктор отдела административных органов Карагандинского обкома Компартий Казахстана.

1988−1990 годы — заведующий кафедрой Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР.

1995−1997 годы — заместитель заведующего отдела правового обеспечения и судебно-правовых реформ Администрации Президента; начальник организационно-кадрового департамента Государственного следственного комитета Республики Казахстан.

1997−1999 годы — представитель Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.

2005−2007 годы — первый заместитель министра юстиции, председатель Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции; руководитель Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.

Прочие должности: председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» (с 16.05.2012); член Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти (с 11.01.2017).