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08:54 (мск), источник: Kapital.kz

Нового члена Конституционного совета выбрали в Сенате

По итогам голосования сенаторов членом Конституционного совета был выбран Рахмет Мукашев, пишет sputniknews.kz.

Источник: Kapital.kz

«Он был депутатом Верховного совета, председателем Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Парламента. Учитывая его большой опыт юридической работы, считаю его кандидатуру подходящей на должность члена Конституционного совета РК», — сказал спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

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Депутаты сената в ходе пленарного заседания одобрили прекращение полномочий члена Конституционного совета Убайдуллы Стамкулова в связи с истечением срока полномочий. На эту должность был избран ранее предложенный кандидат Рахмет Мукашев.

Рахмет Желдыбаевич Мукашев родился 20 июня 1956 года. В 1977 году окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР. Адъюнкт Академии Министерства внутренних дел СССР (1979−1982); кандидат юридических наук, тема диссертации «Организационно-правовые основы управления органами внутренних дел» (1982).

1977−1979 годы — следователь, старший следователь отдела внутренних дел Ленинского районного г. Караганды.

1982−1986 годы — старший преподаватель Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР.

1986−1988 годы — инструктор отдела административных органов Карагандинского обкома Компартий Казахстана.

1988−1990 годы — заведующий кафедрой Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР.

1995−1997 годы — заместитель заведующего отдела правового обеспечения и судебно-правовых реформ Администрации Президента; начальник организационно-кадрового департамента Государственного следственного комитета Республики Казахстан.

1997−1999 годы — представитель Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.

2005−2007 годы — первый заместитель министра юстиции, председатель Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции; руководитель Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.

Прочие должности: председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» (с 16.05.2012); член Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти (с 11.01.2017).

Выборные должности: депутат Верховного Совета Республики Казахстан XII и XIII созывов (1990−1995); депутат мажилиса Парламента ІІ созыва от Гражданской партии Казахстана (1999−2004); кандидат в депутаты мажилиса Парламента Республики Казахстан IІІ созыва по партийному списку блока АИСТ (2004); кандидат в депутаты мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (12.07.2007), депутат мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва (27.08.2007−16.11.2011), член комитета по аграрным вопросам; председатель Комитета мажилиса Республики Казахстан по законодательству и судебно-правовой реформе (с 08.04.2009); кандидат в депутаты мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (07.12.2011); депутат мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (18.01.2012−20.01.2016).

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