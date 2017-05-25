Нового члена Конституционного совета выбрали в Сенате
По итогам голосования сенаторов членом Конституционного совета был выбран Рахмет Мукашев, пишет sputniknews.kz.
По итогам голосования сенаторов членом Конституционного совета был выбран Рахмет Мукашев, пишет sputniknews.kz.
«Он был депутатом Верховного совета, председателем Комитета по законодательству и
Депутаты сената в ходе пленарного заседания одобрили прекращение полномочий члена Конституционного совета Убайдуллы Стамкулова в связи с истечением срока полномочий. На эту должность был избран ранее предложенный кандидат Рахмет Мукашев.
Рахмет Желдыбаевич Мукашев родился 20 июня 1956 года. В 1977 году окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР. Адъюнкт Академии Министерства внутренних дел СССР (1979−1982); кандидат юридических наук, тема диссертации «Организационно-правовые основы управления органами внутренних дел» (1982).
1977−1979 годы — следователь, старший следователь отдела внутренних дел Ленинского районного г. Караганды.
1982−1986 годы — старший преподаватель Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР.
1986−1988 годы — инструктор отдела административных органов Карагандинского обкома Компартий Казахстана.
1988−1990 годы — заведующий кафедрой Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР.
1995−1997 годы — заместитель заведующего отдела правового обеспечения и
1997−1999 годы — представитель Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.
2005−2007 годы — первый заместитель министра юстиции, председатель Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции; руководитель Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.
Прочие должности: председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» (с 16.05.2012); член Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти (с 11.01.2017).
Выборные должности: депутат Верховного Совета Республики Казахстан XII и XIII созывов (1990−1995); депутат мажилиса Парламента ІІ созыва от Гражданской партии Казахстана (1999−2004); кандидат в депутаты мажилиса Парламента Республики Казахстан IІІ созыва по партийному списку блока АИСТ (2004); кандидат в депутаты мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва по партийному списку