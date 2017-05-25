Пешеходные улицы Москвы могут стать свободными от курения зонами

Власти муниципального округа Арбат предлагают сделать пешеходные улицы столицы зонами, свободными от курения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил глава округа Евгений Бабенко.

«Я так подозреваю, что впереди у нас будет большой бум в связи с нашим футболом (Кубок конфедераций-2017 — прим. Агентства “Москва”), и пешеходные зоны к этому моменту должны быть готовы. Они должны быть: а) безопасными; б) доступными и свободными от курения. То есть мы просили москвичей (это не законодательно, это просьба к москвичам) если вы находитесь на Арбате, если вы гуляете по Арбату, рядом с вами дети, женщины, беременные женщины — воздержитесь от курения на пешеходной улице. Люди приходят гулять. Вот они идут по пешеходной улице, а кто-то с сигаретой навстречу — неприятно», — пояснил Бабенко.

Он уточнил, что речь идет не о законодательном введении запрета на курение на пешеходных улицах, а о проведении социальной акции и добровольном отказе горожан от курения на данных территориях. «Вот я на Арбате (ул. Арбат — прим. Агентства “Москва”) сделал так. Я вывешивал социальные плакаты, где было написано: “Уважаемые москвичи и гости столицы! Мы депутаты и жители района Арбат просим вас воздержаться от курения на ул. Арбат”», — добавил глава округа.