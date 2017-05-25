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12:28 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Пешеходные улицы Москвы могут стать свободными от курения зонами

Власти муниципального округа Арбат предлагают сделать пешеходные улицы столицы зонами, свободными от курения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил глава округа Евгений Бабенко.

Источник: Reuters
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Власти муниципального округа Арбат предлагают сделать пешеходные улицы столицы зонами, свободными от курения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил глава округа Евгений Бабенко.

«Я так подозреваю, что впереди у нас будет большой бум в связи с нашим футболом (Кубок конфедераций-2017 — прим. Агентства “Москва”), и пешеходные зоны к этому моменту должны быть готовы. Они должны быть: а) безопасными; б) доступными и свободными от курения. То есть мы просили москвичей (это не законодательно, это просьба к москвичам) если вы находитесь на Арбате, если вы гуляете по Арбату, рядом с вами дети, женщины, беременные женщины — воздержитесь от курения на пешеходной улице. Люди приходят гулять. Вот они идут по пешеходной улице, а кто-то с сигаретой навстречу — неприятно», — пояснил Бабенко.

Он уточнил, что речь идет не о законодательном введении запрета на курение на пешеходных улицах, а о проведении социальной акции и добровольном отказе горожан от курения на данных территориях. «Вот я на Арбате (ул. Арбат — прим. Агентства “Москва”) сделал так. Я вывешивал социальные плакаты, где было написано: “Уважаемые москвичи и гости столицы! Мы депутаты и жители района Арбат просим вас воздержаться от курения на ул. Арбат”», — добавил глава округа.

Я считаю, что пешеходные зоны в Москве, которых все больше и больше становится, они должны быть свободными от курения. Будем опять развешивать свои плакатики с просьбой не курить на ул. Арбат. Мы периодически их вешаем, но злостные курильщики их срывают.
Евгений Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

К такой акции Бабенко призывает подключиться властям остальных районов города, где есть пешеходные зоны. По его словам, в ряде районов уже переняли опыт по борьбе с курением, практикуемый на ул. Арбат. «Это ул. Пятницкая» — привел пример глава муниципального округа Арбат.

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