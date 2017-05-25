На пешеходных улицах Москвы могут запретить кататься на скейтбордах и включать музыку в кафе после 23:00

«Мне бы очень хотелось, чтобы этот проект закона был обсужден с депутатами других муниципальных округов, тогда это будет проект закона. А сейчас мы просто говорим о том, что надо разработать свод правил, которые должны действовать в Москве именно на пешеходной улице. Я очень долго доказывал нашим велосипедистам, что если это пешеходная зона, то там велосипедам делать нечего. Велосипеды должны ездить на специально обозначенных маршрутах, по специально-оборудованной дорожной сети. То же самое касается скейтов, когда катаются и все прочее», — сказал Бабенко.

Как добавил глава округа Арбат, в правилах также необходимо предусмотреть запрет на воспроизведение музыки после 23:00 в находящихся на пешеходных улицах летних кафе, если в данном объекте общепита нет звукоизоляции. «Если об общих (общих для пешеходных улиц правилах — прим. Агентства “Москва”), то это обязательно, что в 22−23:00 — соблюдение закона о тишине. Вспомните, что происходило на Патриарших прудах в прошлом году (местные жители выражали недовольство работой в ночное время в находящихся в районе кафе и барах — прим. Агентства “Москва”). И тоже же самое происходит у нас на Арбате. У нас после 23:00 взрываются колонки летних кафе направо-налево. И это тоже прописать, что это связано с пешеходной зоной», — пояснил Бабенко.

Он отметил, что в настоящее время проект документа не разработан. Инициатива сначала должна пройти обсуждение в Совете муниципальных образований Москвы. «Мы вот эту инициативу законодательную передаем в Совет муниципальных образований столицы. Совет муниципальных образований — уже в юридический отдел Московской городской думы, и там рассматриваем», — уточнил порядок работы с инициативой Бабенко.

Он выразил надежду, что предложение все-таки будет рассмотрено столичным парламентом до конца весенней сессии.