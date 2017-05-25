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12:11 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

На пешеходных улицах Москвы могут запретить кататься на скейтбордах и включать музыку в кафе после 23:00

Муниципальные власти округа Арбат предлагают разработать свод правил для пешеходных улиц, согласно которым предлагается запретить передвигаться там на скейтбордах, а в работающих на пешеходных улицах летних кафе — включать музыку после 23:00. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил глава округа Евгений Бабенко.

Источник: РИА "Новости"

«Мне бы очень хотелось, чтобы этот проект закона был обсужден с депутатами других муниципальных округов, тогда это будет проект закона. А сейчас мы просто говорим о том, что надо разработать свод правил, которые должны действовать в Москве именно на пешеходной улице. Я очень долго доказывал нашим велосипедистам, что если это пешеходная зона, то там велосипедам делать нечего. Велосипеды должны ездить на специально обозначенных маршрутах, по специально-оборудованной дорожной сети. То же самое касается скейтов, когда катаются и все прочее», — сказал Бабенко.

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Как добавил глава округа Арбат, в правилах также необходимо предусмотреть запрет на воспроизведение музыки после 23:00 в находящихся на пешеходных улицах летних кафе, если в данном объекте общепита нет звукоизоляции. «Если об общих (общих для пешеходных улиц правилах — прим. Агентства “Москва”), то это обязательно, что в 22−23:00 — соблюдение закона о тишине. Вспомните, что происходило на Патриарших прудах в прошлом году (местные жители выражали недовольство работой в ночное время в находящихся в районе кафе и барах — прим. Агентства “Москва”). И тоже же самое происходит у нас на Арбате. У нас после 23:00 взрываются колонки летних кафе направо-налево. И это тоже прописать, что это связано с пешеходной зоной», — пояснил Бабенко.

Он отметил, что в настоящее время проект документа не разработан. Инициатива сначала должна пройти обсуждение в Совете муниципальных образований Москвы. «Мы вот эту инициативу законодательную передаем в Совет муниципальных образований столицы. Совет муниципальных образований — уже в юридический отдел Московской городской думы, и там рассматриваем», — уточнил порядок работы с инициативой Бабенко.

Он выразил надежду, что предложение все-таки будет рассмотрено столичным парламентом до конца весенней сессии.

Кроме того, муниципальные власти округа Арбат считают, что должна быть возможность устанавливать отдельные правила для той или иной пешеходной улицы Москвы, но основные их положения должны быть едины для всех. «Любая пешеходная зона — это какой-то участок муниципального округа. Есть какой-то муниципалитет. Если там есть какие-то преференции к этой пешеходной зоне, то наверное орган муниципальной власти может добавить что-то еще», — сказал Бабенко.

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