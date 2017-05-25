Евгений Гилев назначен главой Кировского района Перми

Свои обязанности Евгений Гилев начал исполнять с 24 мая. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, Евгений Григорьевич закончил Пермское высшее военное командное училище МВД СССР, с июля 1991 года по май 2012 года служил на офицерских должностях во внутренних войсках МВД России.

В 2005 году закончил ГОУ ВПО «Военный университет» Министерства обороны РФ (Москва), получив квалификацию специалиста в области управления. С июня 2012 года работает в администрации Кировского района Перми — заместителем главы администрации, первым заместителем главы администрации, и.о. главы администрации.