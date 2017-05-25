Евгений Гилев назначен главой Кировского района Перми
Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал распоряжение о назначении главой Кировского района Перми Евгения Гилева.
Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал распоряжение о назначении главой Кировского района Перми Евгения Гилева.
Свои обязанности Евгений Гилев начал исполнять с 24 мая. Как сообщает
В 2005 году закончил ГОУ ВПО «Военный университет» Министерства обороны РФ (Москва), получив квалификацию специалиста в области управления. С июня 2012 года работает в администрации Кировского района Перми — заместителем главы администрации, первым заместителем главы администрации, и.о. главы администрации.