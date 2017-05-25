В Казани ждут приезда Дмитрия Медведева

Председатель правительства России проведет заседание Совета при президенте РФ по модернизации экономики по вопросу о развитии студенческого технологического предпринимательства.

26 мая под председательством премьер-министра РФ пройдет заседание Совета глав правительств СНГ. На собрании рассмотрят вопросы развития взаимодействия в рамках Содружества, а также подпишут международные договоры в таких сферах, как геодезия, картография, кадастр и дистанционное зондирование Земли, использование атомной энергии в мирных целях.

В этот же день Дмитрий Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.