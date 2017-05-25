В Казани ждут приезда Дмитрия Медведева
Дмитрий Медведев посетит 25 мая Казань с рабочим визитом, сообщается в плане правительства РТ.
Дмитрий Медведев посетит 25 мая Казань с рабочим визитом, сообщается в плане правительства РТ.
Председатель правительства России проведет заседание Совета при президенте РФ по модернизации экономики по вопросу о развитии студенческого технологического предпринимательства.
26 мая под председательством
В этот же день Дмитрий Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.