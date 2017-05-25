Порошенко поручил выдать украинские паспорта крымчанам

Президент Украины Петр Порошенко поручил выдавать крымчанам загранпаспорта старого образца, передает «112».

Согласно информации президента, украинские документы могут получить, и жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Он отметил, что Кабинет Министров должен обеспечить крымчан и жителей Донбасса документами, несмотря на то, что нет возможности выдавать на названных территориях новые биометрические паспорта.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией после референдума в марте 2014 года. В ноябре того же года президент Украины подписал документ, согласно которому с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы.