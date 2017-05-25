Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Руководство знаменитого управления МВД уволили в полном составе
«Это наш просчет»: Захарова ответила на совет Керри студентам
Максим Виторган забрал сына в Санкт-Петербург
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Эксперт объяснил «бурный» антироссийский всплеск в Киеве – СМИ
Отделение востока Украины кажется решенным делом
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Западные СМИ рассказали, почему США отстают от РФ в военной мощи
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8«Суперлюди» Японии
09:28 (мск), источник: АиФ Крым

Порошенко поручил выдать украинские паспорта крымчанам

Президент Украины считает, что жителей Крыма и Донбасса «нельзя оставлять без паспортов».

Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко поручил выдавать крымчанам загранпаспорта старого образца, передает «112».

Согласно информации президента, украинские документы могут получить, и жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Он отметил, что Кабинет Министров должен обеспечить крымчан и жителей Донбасса документами, несмотря на то, что нет возможности выдавать на названных территориях новые биометрические паспорта.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией после референдума в марте 2014 года. В ноябре того же года президент Украины подписал документ, согласно которому с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На двух стульях, или Как Украина играла на противоречиях Востока и Запада
СМИ сообщили о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной
В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня
Турция опровергла информацию об ограничениях на импорт из России
Американский корабль приблизился к спорным территориям близ КНР
Россияне смогут пользоваться банкоматами без карты и пароля
Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»
Mail.Ru Group запустит новый мессенджер
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
За самые элегантные «Жигули» просят 3 500 000 рублей На одном из сайтов объявлений появилось предложение купить ярко-зелёный ВАЗ-2103, пробежавший всего 109 километров
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Максим Виторган забрал сына в Санкт-Петербург Актер приехал с сыном в северную столицу на съемки
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь