Савченко готова стать президентом Украины

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что готова стать президентом Украины и рассказала о задачах своей новосозданной политической силы. Об этом она сказала в интервью для «Krytyka Polityczna».

«Я готова взять на себя ответственность за страну и выставить свою кандидатуру на президентских выборах. В парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила. Боже, как ужасно это звучит из уст политика…», — прокомментировала бывшая военная летчица для польского издания.

Савченко, по её словам, не верит в политические партии, но надеется, что её «свежая» политическая сила «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» сможет перезагрузить «больную» украинскую систему власти.

«Она (партия Савченко — прим.ред.) поможет демонтировать нездоровую политическую систему, которая была создана 25 лет назад, перестроить государственную архитектуру и дать людям шансы на удобное существование в её рамках. Это будет симбиоз разнообразных систем, мы не будем бездумно принимать или отвергать какие-либо из них», — сказала нардеп.

Напомним: 13 апреля стало известно, что внефракционная депутат Надежда Савченко создала новую политическую партию «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».