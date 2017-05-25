Губернатор Иркутской области вошел в пятерку глав регионов по доходам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко занял пятое место в рейтинге «ТОП-30 глав регионов, получивших наибольший доход в 2016 году». Первое лицо Приангарья и его жена задекларировали порядка 84 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Ведомости».

Лидером рейтинга стал глава Татарстана Рустам Минниханов. Его совместный доход с супругой составил почти 2,36 млрд рублей. Второе место занял губернатор Брянской области Александр Богомаз. Вместе с женой он задекларировал 867,7 млн рублей. Тройку замкнул глава Ленинградской области Александр Дрозденко, который вместе с супругой заработал 109 млн рублей. Четвертое место принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву (97,9 млн рублей).

На пятой строчке расположился губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который в прошлом году заработал почти 4,1 млн рублей. В пользовании первого лица региона находятся квартира, земельный участок и гаражный бокс. Его жена в 2016 году задекларировала доход в 79,8 млн рублей, из которых менее 2 млн рублей составили зарплата и пенсия. Остальная сумма — доход от продажи принадлежащих акций и имущества. Эти средства впоследствии были направлены на приобретение долей другой компании.