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10:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области вошел в пятерку глав регионов по доходам

Задекларированный доход семьи Сергея Левченко составил около 84 млн рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко занял пятое место в рейтинге «ТОП-30 глав регионов, получивших наибольший доход в 2016 году». Первое лицо Приангарья и его жена задекларировали порядка 84 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Ведомости».

Лидером рейтинга стал глава Татарстана Рустам Минниханов. Его совместный доход с супругой составил почти 2,36 млрд рублей. Второе место занял губернатор Брянской области Александр Богомаз. Вместе с женой он задекларировал 867,7 млн рублей. Тройку замкнул глава Ленинградской области Александр Дрозденко, который вместе с супругой заработал 109 млн рублей. Четвертое место принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву (97,9 млн рублей).

На пятой строчке расположился губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который в прошлом году заработал почти 4,1 млн рублей. В пользовании первого лица региона находятся квартира, земельный участок и гаражный бокс. Его жена в 2016 году задекларировала доход в 79,8 млн рублей, из которых менее 2 млн рублей составили зарплата и пенсия. Остальная сумма — доход от продажи принадлежащих акций и имущества. Эти средства впоследствии были направлены на приобретение долей другой компании.

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