Губернатор Иркутской области вошел в пятерку глав регионов по доходам
Задекларированный доход семьи Сергея Левченко составил около 84 млн рублей.
Задекларированный доход семьи Сергея Левченко составил около 84 млн рублей.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко занял пятое место в рейтинге «ТОП-30 глав регионов, получивших наибольший доход в 2016 году». Первое лицо Приангарья и его жена задекларировали порядка 84 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Ведомости».
Лидером рейтинга стал глава Татарстана Рустам Минниханов. Его совместный доход с супругой составил почти 2,36 млрд рублей. Второе место занял губернатор Брянской области Александр Богомаз. Вместе с женой он задекларировал 867,7 млн рублей. Тройку замкнул глава Ленинградской области Александр Дрозденко, который вместе с супругой заработал 109 млн рублей. Четвертое место принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву (97,9 млн рублей).
На пятой строчке расположился губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который в прошлом году заработал почти 4,1 млн рублей. В пользовании первого лица региона находятся квартира, земельный участок и гаражный бокс. Его жена в 2016 году задекларировала доход в 79,8 млн рублей, из которых менее 2 млн рублей составили зарплата и пенсия. Остальная сумма — доход от продажи принадлежащих акций и имущества. Эти средства впоследствии были направлены на приобретение долей другой компании.