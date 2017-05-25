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10:28 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Украина, Молдова и Грузия намерены создать совместный центр связи с ЕС

Молдова, Украина и Грузия намерены создать общую платформу общения с Европейским Союзом, которое должно помочь в их дальнейшей европейской интеграции.

Источник: Telegraf.com.ua

Договоренность между тремя странами подписано в Кишиневе. Все они имеют соглашения об ассоциации с ЕС, передает «Польское радио».

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Создание общего центра связи с Европейским Союзом предложила Молдова, которая является сопредседателем работы Евронеста, то есть общего собрания евродепутатов и парламентариев государств Восточного партнерства.

На заседании в Кишиневе председатель этого органа, молдавский депутат Мариан Лупу объяснил, что Кишинев, Киев и Тбилиси хотят координировать свои переговоры с Брюсселем и согласовать позиции. Он добавил, молдавско-украинской-грузинский центр начнет деятельность в ближайшие недели. Эта инициатива имеет в частности помочь в проведении саммита Восточного партнерства в ноябре в Брюсселе.

Напомним, В. Гройсман рассказал о плюсах зоны свободной торговли с ГУАМ.

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