Украина, Молдова и Грузия намерены создать совместный центр связи с ЕС
Молдова, Украина и Грузия намерены создать общую платформу общения с Европейским Союзом, которое должно помочь в их дальнейшей европейской интеграции.
Молдова, Украина и Грузия намерены создать общую платформу общения с Европейским Союзом, которое должно помочь в их дальнейшей европейской интеграции.
Договоренность между тремя странами подписано в Кишиневе. Все они имеют соглашения об ассоциации с ЕС, передает «Польское радио».
Создание общего центра связи с Европейским Союзом предложила Молдова, которая является сопредседателем работы Евронеста, то есть общего собрания евродепутатов и парламентариев государств Восточного партнерства.
На заседании в Кишиневе председатель этого органа, молдавский депутат Мариан Лупу объяснил, что Кишинев, Киев и Тбилиси хотят координировать свои переговоры с Брюсселем и согласовать позиции. Он добавил,
Напомним, В. Гройсман рассказал о плюсах зоны свободной торговли с ГУАМ.