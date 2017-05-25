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10:05 (мск), источник: NewsKo

Константин Шипигузов назначен заместителем министра здравоохранения Пермского края

Константин Шипигузов назначен заместителем министра здравоохранения Пермского края. Эту информацию «Новому компаньону» сегодня, 25 мая, подтвердил министр здравоохранения Вадим Плотников.

По словам Вадима Плотникова, Константин Шипигузов работает в министерстве с понедельника, 22 мая 2017 года.

Напомним, ранее Шипигузов работал заместителем главврача по медицинской части медсанчасти № 11, которую сегодня возглавляет экс-министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

С 2006 по 2012 годы он работал заведующим отделением восстановительного лечения этой же медсанчасти. До этого врачом-нейрохирургом, совмещая должность врача-нейрохирурга по экстренной нейрохирургии.

Предварительная информация о возможном его назначении появилась 19 мая.

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