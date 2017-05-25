Константин Шипигузов назначен заместителем министра здравоохранения Пермского края

По словам Вадима Плотникова, Константин Шипигузов работает в министерстве с понедельника, 22 мая 2017 года.

Напомним, ранее Шипигузов работал заместителем главврача по медицинской части медсанчасти № 11, которую сегодня возглавляет экс-министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

С 2006 по 2012 годы он работал заведующим отделением восстановительного лечения этой же медсанчасти. До этого врачом-нейрохирургом, совмещая должность врача-нейрохирурга по экстренной нейрохирургии.

Предварительная информация о возможном его назначении появилась 19 мая.