Путин вручил Минниханову орден Александра Невского
(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин вручил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову орден Александра Невского. Об этом сообщает
(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин вручил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову орден Александра Невского. Об этом сообщает
Путин передал Минниханову орден в Московском Кремле. Лидер Татарстана был удостоен высокой награды «за особые личные заслуги перед государством и большой вклад в укрепление международного авторитета Российской Федерации».
Отметим, что указ о награждении Путин подписал 1 марта.