Три военных подразделения Дальнего Востока получат статус «ударных»
Три подразделения Восточного военного округа на Курилах, в Хабаровском крае и Амурской области получат статус «ударных» после проведённой Минобороны проверки, сообщает
Три подразделения Восточного военного округа на Курилах, в Хабаровском крае и Амурской области получат статус «ударных» после проведённой Минобороны проверки, сообщает
«Ударными» станут
Статус «ударных», по приказу министра обороны, получают наиболее боеспособные военные части, соединения и подразделения.