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10:50 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Три военных подразделения Дальнего Востока получат статус «ударных»

Три подразделения Восточного военного округа на Курилах, в Хабаровском крае и Амурской области получат статус «ударных» после проведённой Минобороны проверки, сообщает пресс-служба ВВО.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Ударными» станут пулемётно-артиллерийское подразделение на Курильских островах, а также мотострелковые соединения в Хабаровском крае и Амурской области. Военные этих подразделений будут награждены геральдическими знаками, говорится в сообщении министерства.

Статус «ударных», по приказу министра обороны, получают наиболее боеспособные военные части, соединения и подразделения.

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