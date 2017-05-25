Три военных подразделения Дальнего Востока получат статус «ударных»

«Ударными» станут пулемётно-артиллерийское подразделение на Курильских островах, а также мотострелковые соединения в Хабаровском крае и Амурской области. Военные этих подразделений будут награждены геральдическими знаками, говорится в сообщении министерства.

Статус «ударных», по приказу министра обороны, получают наиболее боеспособные военные части, соединения и подразделения.