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11:34 (мск), источник: ТАСС

Концепция индивидуального пенсионного капитала внесена в правительство

Концепция предполагает введение системы, согласно которой вместо работодателя взносы будет делать сам работник.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Концепция индивидуального пенсионного капитала внесена в правительство, заявил журналистам в Госдуме замглавы Минфина Алексей Моисеев.

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«Концепцию внесли уже (в правительство — прим. ред.)», — сказал он.

Концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК), разработанная ЦБ и Минфином, предполагает автоматическое подключение граждан к формированию пенсионных накоплений. То есть вместо работодателя взносы будет делать сам работник.

Предполагается, что граждане при поступлении на работу будут автоматически регистрироваться работодателем в системе ИПК. Работодатели в свою очередь будут автоматически отчислять до 6% от зарплаты сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. При этом у граждан остается возможность отказаться от подписки.

Стимулировать работодателей участвовать в системе предлагается льготами: на сумму уплаченных работником взносов компаниям предоставляется вычет по налогу на прибыль.

Система индивидуального пенсионного капитала должна заработать не позднее 1 января 2019 года.
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