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10:51 (мск), источник: NewsKo

В Прикамье вновь создана инспекция по государственному строительному надзору

Как стало известно «Новому компаньону», в Прикамье по распоряжению главы Прикамья Максима Решетникова вновь создана краевая государственная инспекция в сфере надзора за строительством.

Новая структура — региональный государственный строительный надзор (Госстройнадзор) — была выделена из состава краевого министерства строительства и ЖКХ.

Как сообщают наши источники, выделение из структуры минстроя инспекции государственного надзора, которая была упразднена экс-губернатором Пермского края Виктором Басаргиным в 2014 году, связано с тем, что минстрой при строительстве социальных объектов одновременно выполняет две функции (заказчика и контролёра). В итоге, должного надзора за работой подрядчиков и строительством социальных объектов в регионе нет.

В связи с этим на краевом уровне было принято решение — выделить госсстройнадзор из состава министерства и тем самым организовать более тщательный надзор за строительством любого социального жилья.

Новая инспекция будет заниматься проверкой соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, а также работ при реконструкции объектов капитального строительства, проверять наличие разрешения на строительство и свидетельства о допуске к работам лиц, осуществляющим строительство.

Также Госстройнадзор будет вести учёт объектов надзора, проводить проверки, выдавать заказчику заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, проводить внеплановые проверки, анализировать результаты проверок, заниматься информационным сопровождением деятельности и многим другим.

На сайте Минстроя опубликован сводный реестр объектов, поставленных на государственный строительный надзор Пермского края.

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