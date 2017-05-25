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10:52 (мск), источник: СуперОмск

Назаров позвал омских выпускников в чиновники

В четверг, 25 мая, в омских школах прозвенели последние звонки для 8300 ребят.

Источник: РИА "Новости"

Члены областного правительства и чиновники мэрии в этот день рассредоточились по нескольким школам города. Глава региона Виктор Назаров вместе с министром образования Татьяной Дерновой и директором депобразования Екатериной Спеховой пришел поздравить выпускников 62-й гимназии.

В своем поздравлении Назаров полушутя заявил выпускникам, что после окончания вуза ждет их на работе в областной администрации. Отметим, что чиновничьему аппарату в Омской области грозит сокращение на 10%, и, действительно, возможно через 5 лет понадобятся новые лица.

«Уважаемые родители, педагоги и дорогие ребята, сегодня действительно наступает тот последний звонок, который многие из вас ждали. Этот день одновременно и грустный, и радостный. Теперь вы вступаете во взрослую жизнь, но вы должны понимать, что взрослая жизнь — это постановка новых целей, новых задач, с которыми вы пойдете дальше.

Я хотел бы сказать огромное спасибо вашим родителям и педагогам за то, что они смогли вас довести до этого торжественного дня. Впереди у вас экзамены. Это еще одно испытание, которое нужно будет пройти. Хочу пожелать вам, чтобы вы хорошо сдали экзамены, определили для себя высшее учебное заведение, где вы хотите стать человеком, достойно его закончили и пришли работать в администрацию Омской области. Мы вас будем ждать, — обратился Назаров к выпускникам.

В 62-й гимназии выпускались всего два одиннадцатых класса, но ребята превратили свой праздник в полноценный концерт: сами пели и танцевали. После того как прозвенел их последний звонок, выпускники с охотой коллективно сфотографировались с губернатором.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Самые смелые не упустили возможность сфотографироваться с главой региона лично. Напоследок Назаров пожелал ребятам, чтобы в их жизни все состоялось.

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