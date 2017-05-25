«Кондратьев действительно сработал хорошо»: Ольга Голодец похвалила губернатора перед Владимиром Путиным

Краснодар. 25 мая — Новая Кубань. Владимир Путин провел совещание с членами Правительства РФ. В ходе заседания были подведены итоги «рабочей олимпиады», которая проходила в Краснодаре с 15 по 19 мая. Ольга Голодец отметила, что мероприятие было организовано на высоком уровне и оценила работу Вениамина Кондратьева.

— Чемпионат прошел на очень высоком уровне. Мне сразу хотелось бы отметить работу губернатора и его команды: Кондратьев действительно сработал хорошо — получилось яркое событие для всей России, — подчеркнула вице-премьер.

Напомним, V Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» завершился 19 мая. По итогам соревнований первое место заняла московская команда. Второе место — у республики Татарстан. Сборная Краснодарского края вышла на третье место, сообщает администрация краевой столицы.