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11:07 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинцы заплатят до трех тысяч рублей за нарушение правил пользования платными парковками

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили размеры штрафов для нарушителей правил пользования платными парковками в городах региона.

Соответствующие поправки в региональный закон об административных правонарушениях утвердили депутат 25 мая на заседании регионального парламента.

Законопроектом установлены меры административной ответственности за неоплаченную стоимость парковки автомобилей как для физических, так и для юридических лиц.

Нарушители будут обязаны оплатить штраф в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; юридические лица заплатят от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Как уже сообщало агентство, в Челябинске планируют создать единое парковочное пространство. За 15 лет в городе будет создано около 8 тысяч платных парковочных мест. Предполагаемый тариф за пользование парковкой — 30 рублей в час с 8 до 20 часов, кроме выходных и праздников. Автомобили нарушителей эвакуировать не будут, им просто выпишут штраф. Специальный автомобиль будет ездить по городу и фотографировать нарушения, а затем автомобилисты получат квитанции для оплаты штрафа.

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