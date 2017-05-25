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12:27 (мск), источник: Sputnik.by

Заяц назвал переговоры с Россельхознадзором сложными

Прогресс в переговорах пока небольшой, белорусские чиновники «действуют, настаивают и убеждают» снять ограничения на поставки продуктов в РФ.

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц назвал сложными состоявшиеся в начале недели переговоры со своим российским коллегой Александром Ткачевым.

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В понедельник Заяц и глава Минсельхоза РФ Ткачев встретились в Москве и договорились снять временные запреты на поставки продукции с 9 белорусских предприятий, при этом послабления коснулись только цельномолочной продукции. Через несколько дней Россельхознадзор закрыл поставки с трех мясоперерабатывающих заводов и заявил о введении усиленного лабораторного контроля в отношении ряда белорусских заводов.

«Обстановка по-прежнему сложная. Но мы не падаем духом: действуем, настаиваем, убеждаем. Конечно, прогресс пока небольшой. Но хорошо, что он есть», — заявил Заяц в интервью «Сельской газете».

Он отметил, что снятие ограничений только на поставки цельномолочной продукции связано с подозрениями Россельхознадзора о высоком содержании антибиотиков в белорусском молоке.

«Россельхознадзор считает, что якобы в ней появились антибиотики. Все это надумано и не подтверждается реальными фактами. Получается парадокс: в одной продукции предприятия они есть, в другой нет. Но у молочных комбинатов постоянные сырьевые зоны. И если антибиотики не обнаруживают в молоке, кефире, сметане, то их не может быть и в сыре или масле», — сказал министр, добавив при этом, что с представителями Россельхознадзора «очень сложно разговаривать, тем более убеждать в чем-то».

Говоря о введении с 24 мая ограничений на поставки продукции с трех мясокомбинатов, Заяц заметил, что Беларусь, в свою очередь, также ужесточит контроль за российским продовольствием.

«Ужесточится надзор за продукцией как с российской, так и с нашей стороны. Исследоваться будет каждая партия товара. Кроме того, более пристальным станет контроль на всех стадиях производства: от сырья до готовой продукции. В случае если у россиян появятся замечания, они могут закрыть предприятие целиком для поставок в их страну», — сказал министр.

Он подчеркнул, что не видит оснований для того, чтобы упрекать хоть одного белорусского переработчика в том, что он выпускает некачественный товар. Замечания могут быть рабочего порядка, но они никак не касаются безопасности производимых продуктов питания, сказал Заяц.

«Несмотря на трудности, мы будем продолжать работу по открытию остальных предприятий для России. Вскоре снова проведем переговоры об этом. Причем будем настаивать, чтобы разрешили поставки всей продукции», — заключил министр.

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