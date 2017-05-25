Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Грузия назвала «циничным шагом» действие России
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
«Продано!»: самые громкие аукционы Sotheby’s за 10 летБританский аукционный дом празднует десять лет работы в Москве
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Эксперт объяснил «бурный» антироссийский всплеск в Киеве – СМИ
Отделение востока Украины кажется решенным делом
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
СМИ: Эксперт назвал ужасающими итоги опроса украинской молодежи
Отделение Восточной Украины кажется решенным делом
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
9Теракт в Манчестере
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11:31 (мск), источник: РБК

Голосовавших против передачи Исаакия депутатов предложили лишить мандатов

Горизбирком Петербурга рассмотрит вопрос о лишении мандатов оппозиционных депутатов, которые, в том числе, голосовали против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Окончательно решение может принять только Заксобрание города.

Источник: РИА "Новости"

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга 25 мая проголосует за референдум о лишении мандатов депутатов Заксобрания, которые, в том числе, голосовали против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом рассказали РБК в горизбиркоме города.

В повестку заседания, опубликованной на сайте, включен вопрос «о рассмотрении ходатайства инициативной группы по проведению референдума Санкт-Петербурга». В пресс-службе РБК уточнили, что он включает в себя предложение инициативной группы об отзыве некоторых депутатов городского парламента. Петербуржцам предлагают ответить на вопрос: считают ли они «необходимым отозвать депутатов» Заксобрания Михаила Амосова, Бориса Вишневского, Оксану Дмитриеву, Алексея Ковалева, Максима Резника и Сергея Трохманенко.

Читайте также
Заксобрание Петербурга сняло с повестки вопрос о референдуме по Исаакию

В пресс-службе избиркома уточнили, что не указано, кто входит в состав инициативной группы, которая предложила рассмотреть этот вопрос.

«И это только рассмотрение ходатайства. Члены комиссии проверят документы инициативной группы на соответствие их законодательству. Это один из пяти этапов. Окончательное решение будет принимать законодательное собрание», — пояснили РБК в петербуржском горизбиркоме.

Ранее о повестке заседания написала «Фонтанка».

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник заявил РБК, что одобряет инициативу о референдуме об отзыве мандатов у депутатов.

«Политически между эти референдумом и тем, что инициировали мы (против передачи Исаакия РПЦ. — РБК) можно поставить знак равенства. Если горожане проголосуют в рамках этого референдума за то, чтобы нас отозвали, это значит, что они проголосуют за передачу Исаакия. И наоборот. На то воля избирателя. Мне все равно, как проголосуют мои коллеги. Я никого не буду уговаривать», — отметил депутат.

Резник сообщил, что референдум о передаче Исаакия, за проведение которого выступает он и его коллеги-депутаты, «замотан в Заксобрании». Он пояснил, что на 26 мая запланировано заседание суда по иску к Заксобранию, «которое сознательно бездействует, и не рассматривает вопрос» о проведении референдума по передачи Исаакия РПЦ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Шойгу: на 99% имеем окончательную версию причин катастрофы в Сочи
Украина опровергла намерение прекратить ж/д сообщение с Россией
В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня
Правительство рассмотрит новую концепцию пенсионного капитала
Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»
Россияне смогут пользоваться банкоматами без карты и пароля
Mail.Ru Group запустит новый мессенджер
Корабль ВМС США приблизился к спорным территориям близ Китая
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
За самые элегантные «Жигули» просят 3 500 000 рублей На одном из сайтов объявлений появилось предложение купить ярко-зелёный ВАЗ-2103, пробежавший всего 109 километров
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Максим Виторган забрал сына в Санкт-Петербург Актер приехал с сыном в северную столицу на съемки
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь