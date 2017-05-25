Голосовавших против передачи Исаакия депутатов предложили лишить мандатов

В повестку заседания, опубликованной на сайте , включен вопрос «о рассмотрении ходатайства инициативной группы по проведению референдума Санкт-Петербурга». В пресс-службе РБК уточнили, что он включает в себя предложение инициативной группы об отзыве некоторых депутатов городского парламента. Петербуржцам предлагают ответить на вопрос: считают ли они «необходимым отозвать депутатов» Заксобрания Михаила Амосова, Бориса Вишневского, Оксану Дмитриеву, Алексея Ковалева, Максима Резника и Сергея Трохманенко.

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга 25 мая проголосует за референдум о лишении мандатов депутатов Заксобрания, которые, в том числе, голосовали против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом рассказали РБК в горизбиркоме города.

В пресс-службе избиркома уточнили, что не указано, кто входит в состав инициативной группы, которая предложила рассмотреть этот вопрос.

«И это только рассмотрение ходатайства. Члены комиссии проверят документы инициативной группы на соответствие их законодательству. Это один из пяти этапов. Окончательное решение будет принимать законодательное собрание», — пояснили РБК в петербуржском горизбиркоме.

Ранее о повестке заседания написала «Фонтанка».

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник заявил РБК, что одобряет инициативу о референдуме об отзыве мандатов у депутатов.

«Политически между эти референдумом и тем, что инициировали мы (против передачи Исаакия РПЦ. — РБК) можно поставить знак равенства. Если горожане проголосуют в рамках этого референдума за то, чтобы нас отозвали, это значит, что они проголосуют за передачу Исаакия. И наоборот. На то воля избирателя. Мне все равно, как проголосуют мои коллеги. Я никого не буду уговаривать», — отметил депутат.