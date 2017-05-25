Шпорт мэру Комсомольска Климову: Такие темпы строительства никуда не годятся
Городу президентского внимания нельзя так тянуть с жилищным строительством.
Городу президентского внимания нельзя так тянуть с жилищным строительством.
Хабаровск, 25 мая, AmurMedia.
Глава региона отчитал мэра
Как не без гордости сообщил в своем кратком выступлении мэр
Свое небольшое выступление мэр часто перемежал оптимистичными цифрами:
При этом, судя по озвученным данным, общая потребность комсомольчан в жилье, включая очередников в различных соцпрограммах и внесенных в программы переселения из аварийного и ветхого жилья, уже достигла цифры 350 тысяч кв. метров. То есть простой расчет показывает, что если 35 и даже 60 тысяч кв. метров в год станут нормой, то ждать горожанам своей квартиры придется больше 5 лет.
— Такие цифры не годятся. Надо прямо резко темпы строительства наращивать. Амбициозные задачи надо ставить! Что такое 28 тысяч кв. метров? Мы после подтопления в два раза больше жилья построили за 8 месяцев. Это ничего для города, — заявил губернатор, видимо, также подсчитав.
Попытки Андрея Климова объясниться, мол, проведено совещание с зампредом правительства по вопросам комплексного развития
— В Японии, когда рыбы не хватает, японцы едут рыбу ловить, а у нас, когда рыбы не хватает, мы садимся совещания проводить, — едко отметил он. — Вот если бы ты сказал, что Волков пришел и дом построил, и стало не 28 тысяч кв. метров, а 38, то это другое дело! Зачем эти
Чтобы строительная отрасль забурлила, надо активно работать с инвесторами и жителями. А инвесторы, убежден губернатор, обязательно придут — уж больно условия на территории опережающего развития выгодные.
В итоге Вячеслав Шпорт дал поручение министру строительства края Константину Пепеляеву подготовить амбициозную программу строительства жилья в