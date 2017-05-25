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11:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Шпорт мэру Комсомольска Климову: Такие темпы строительства никуда не годятся

Городу президентского внимания нельзя так тянуть с жилищным строительством.

Хабаровск, 25 мая, AmurMedia.

Глава региона отчитал мэра Комсомольска-на-Амуре за низкие темпы строительства. Городу президентского внимания надо срочно наращивать темпы строительства и активно привлекать инвесторов, сообщил на расширенном заседании правительства Хабаровского края Вячеслав Шпорт, передает ИА AmurMedia.

Как не без гордости сообщил в своем кратком выступлении мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов, строительный сектор в городе Юности наконец-то ожил. В этом году, по его словам, запланировано построить 28 тысяч кв. метров жилья, в следующем — 35 тысяч кв. метров, дальше — маячит перспектива увеличения темпов строительства до 50−60 тысяч кв. метров. В прошлом году, продолжал радовать он, к строительству в городе жилья впервые за последние годы подключились частные инвесторы.

Свое небольшое выступление мэр часто перемежал оптимистичными цифрами: столько-то выдано сертификатов по программе для молодых семей, столько-то строится для детей-сирот. А закончил его бодрым призывом к инвесторам строить в Комсомольске.

При этом, судя по озвученным данным, общая потребность комсомольчан в жилье, включая очередников в различных соцпрограммах и внесенных в программы переселения из аварийного и ветхого жилья, уже достигла цифры 350 тысяч кв. метров. То есть простой расчет показывает, что если 35 и даже 60 тысяч кв. метров в год станут нормой, то ждать горожанам своей квартиры придется больше 5 лет.

— Такие цифры не годятся. Надо прямо резко темпы строительства наращивать. Амбициозные задачи надо ставить! Что такое 28 тысяч кв. метров? Мы после подтопления в два раза больше жилья построили за 8 месяцев. Это ничего для города, — заявил губернатор, видимо, также подсчитав.

Попытки Андрея Климова объясниться, мол, проведено совещание с зампредом правительства по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре Дмитрием Волковым, да и министр строительства Пепеляев в курсе, губернатора, скорее, раззадорили еще больше.

— В Японии, когда рыбы не хватает, японцы едут рыбу ловить, а у нас, когда рыбы не хватает, мы садимся совещания проводить, — едко отметил он. — Вот если бы ты сказал, что Волков пришел и дом построил, и стало не 28 тысяч кв. метров, а 38, то это другое дело! Зачем эти слова-паразиты «провел совещание»?

Чтобы строительная отрасль забурлила, надо активно работать с инвесторами и жителями. А инвесторы, убежден губернатор, обязательно придут — уж больно условия на территории опережающего развития выгодные.

В итоге Вячеслав Шпорт дал поручение министру строительства края Константину Пепеляеву подготовить амбициозную программу строительства жилья в Комсомольске-на-Амуре и отпустил сильно расстроенного комсомольского мэра переживать неудачу в зале.

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