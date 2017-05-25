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11:25 (мск), источник: РБК

Украина опровергла намерение прекратить ж/д сообщение с Россией

Украина не планирует прекращать железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Ранее «Коммерсантъ» писал, что такие меры могут быть введены с 1 июля.

Источник: РИА "Новости"

«Укрзализныця» не планирует прекращать железнодорожное сообщение с Россией, заявили «Украинской правде» в организации.

Не планируем прекращать и не рассматриваем такую идею.
Представитель пресс-службы

Собеседник пояснил, что пока все билеты на поезда в России продаются. Издание направило запрос в Министерство инфраструктуры Украины.

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Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько ​источников, близких к правительству страны, сообщил, что с 1 июля власти Украины планируют полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Собеседник «Украинской правды» заявил, что эти данные «не соответствует действительности». ​

Один из собеседников «Коммерсанта» писал, что поводом для принятия такого решения станет нежелание РЖД прекращать пассажирские перевозки с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, что «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины». Издание отмечало, что между Донецком и Таганрогом курсирует электричка.

Представитель РЖД 25 мая сообщил «РИА Новости», что между российскими станциями и Донецком не ходят пригородные поезда. «Электричка из Таганрога идет до станции Успенская. Это российская станция», — пояснили в компании.

Комментарии
1
perplexed perplexed
ржд тоже не планирует, но кто вас спросит
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