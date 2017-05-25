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11:33 (мск), источник: ИА REGNUM

ЕР назвала своего кандидата на место коммуниста в новосибирском Заксобрании

Допвыборы в новосибирский парламент назначены после перехода депутата Артема Скатова (КПРФ) на работу в мэрию Новосибирска.

Новосибирское региональное отделение «Единой России» выбрало кандидата на дополнительные выборы в Законодательное собрание области по одномандатному избирательному округу № 21.

Как сообщили ИА REGNUM в реготделении партии, голоса распределились следующим образом: из 66 присутствующих выборщиков 60 человек проголосовали за президента АО «Трансервис» Александра Бойко. Заместитель директора ООО «Арт-Авто» Максим Дергачев получил восемь голосов, за временно не работающего Дмитрия Краснова свои голоса отдали пять человек, два голоса досталось директору ООО «Сибстроймонтаж» Александру Иванову.

Президент Региональной Ассоциации реабилитационных центров «Содружество» Игорь Филимоненко снял свою кандидатуру с праймериз в поддержку Александра Бойко.

Таким образом, «Единая Россия» выдвинет в качестве претендента на депутатский мандат Законодательного собрания Новосибирской области на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 21 Александра Бойко.

Напомним, место в новосибирском парламенте освободилось после перехода депутата-коммуниста Артема Скатова на работу в мэрию города Новосибирска.

Предполагается, что КПРФ выставит своим кандидатом на допвыборы бывшего начальника департамента ЖКХ Новосибирска Сергея Клестова. А от партии «Родина», как сообщает «Континент Сибирь», вероятно будет выдвинут журналист, социолог Константин Антонов.

Дополнительные выборы в Законодательное собрание Новосибирской области пройдут в Единый день голосования — 10 сентября 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2016 года, Артем Скатов был освобожден от полномочий депутата Заксобрания региона и назначен на должность заместителя мэра Новосибирска. Он вышел из состава комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике, конкурсной комиссии и комиссии по наказам избирателей. В то же время, численность фракций в областном парламенте не изменилась — фракция КПРФ потеряла Артема Скатова, но в нее вошел Сергей Зарембо.

Отметим, что Артем Скатов в Законодательное собраний Новосибирской области был избран в сентябре 2015 года, до этого он был пресс-секретарем мэра Новосибирска Анатолий Локтя.

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