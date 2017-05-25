Калининградские бизнесмены озвучили Алиханову предложения по развитию строительной отрасли и IT
Бизнесмены из Калининградской области рассказали врио губернатора Антону Алиханову о своих предложениях, связанных с развитием строительной отрасли и
Бизнесмены из Калининградской области рассказали врио губернатора Антону Алиханову о своих предложениях, связанных с развитием строительной отрасли и
Президент клуба Юрий Дергачев рассказал, что Антона Алиханова известили о наработках по созданию знака «Сделано в Калининградской области» и о продвижении региона в стране и в мире. Были затронуты вопросы обновления грузового парка калининградских компаний, развития индустриальных парков. Предложили бизнесмены и варианты оценки работы региональных фондов поддержки.
Дергачев, говоря о затронутых вопросах по развитию строительной отрасли и
Президент Балтийского делового клуба отметил, что по многим предложениям бизнесменов были даны поручения по дальнейшей их проработке. «Чувствовалось, что врио губернатора в курсе всех поднимаемых тем, по каждой из них у него есть собственная позиция», — отметил Дергачев.