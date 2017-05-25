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12:02 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградские бизнесмены озвучили Алиханову предложения по развитию строительной отрасли и IT

Бизнесмены из Калининградской области рассказали врио губернатора Антону Алиханову о своих предложениях, связанных с развитием строительной отрасли и IT-компаний. Мнения были высказаны в рамках встречи главы региона с членами Балтийского делового клуба. Об этом сообщает РБК.

Президент клуба Юрий Дергачев рассказал, что Антона Алиханова известили о наработках по созданию знака «Сделано в Калининградской области» и о продвижении региона в стране и в мире. Были затронуты вопросы обновления грузового парка калининградских компаний, развития индустриальных парков. Предложили бизнесмены и варианты оценки работы региональных фондов поддержки.

Дергачев, говоря о затронутых вопросах по развитию строительной отрасли и IT-компаний, сказал: «Понятно, что нужно что-то делать с ипотекой. Возможно, нет смысла гнаться за вводом в эксплуатацию жилья, а наоборот, больше акцентировать внимание на ипотечных механизмах. Что касается IT-сферы — этот вопрос поднимается не в первый раз. Нужно развивать компании, которые связаны с развитием технологии блокчейна (технология, лежащая в основе криптовалют — Прим. ред.), необходимы специальные условия для работы IT-компаний в регионе».

Президент Балтийского делового клуба отметил, что по многим предложениям бизнесменов были даны поручения по дальнейшей их проработке. «Чувствовалось, что врио губернатора в курсе всех поднимаемых тем, по каждой из них у него есть собственная позиция», — отметил Дергачев.

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