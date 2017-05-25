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11:45 (мск), источник: Uralpress.ru

Главы и депутаты городов и районов теперь обязаны отчитываться перед губернатором о своих доходах, расходах и имуществе

В Челябинской области главы муниципальных образований и депутаты представительных органов местного самоуправления теперь обязаны будут докладывать губернатору о своих доходах, расходах и имеющемся у них имуществе. Также они должны сообщать о том, какие доходы получили их супруги и несовершеннолетние дети, на что их потратили, и какая собственность на них записана.

Депутаты Законодательного собрания региона сегодня, 25 мая, рассмотрели соответствующие поправки в закон о противодействии коррупции в Челябинской области и в закон о контроле за соответствием расходов и доходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц. Изменения связаны с корректировкой федерального законодательства.

По действующему закону главы и муниципальные депутаты предоставляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения о супругах (супруге) и несовершеннолетних детей в соответствующие органы, уполномоченные органами местного самоуправления.

Согласно поправкам в законодательство, теперь лица, замещающие (занимающие) муниципальные должности и граждане, претендующие на замещение муниципальной должности, должны будут предоставлять эти сведения губернатору Челябинской области.

Кроме того, на сегодня состав, сроки и порядок работы органов по контролю за достоверностью сведений определяются органами местного самоуправления.

Внесенными поправками порядок предоставления и проверки достоверности предоставляемых сведений устанавливается законом о противодействии коррупции в Челябинской области. В документе появилась отдельная статься, регламентирующая эти вопросы.

Вице-спикер Семен Мительман поинтересовался у начальника Управления государственной службы правительства области Татьяны Язовских, которая докладывала по данному вопросу, насколько серьезно увеличится нагрузка на их службу. Докладчик ответила, что нагрузка вырастет существенно, и поэтому губернатор уже согласовал две дополнительные штатные единицы в управлении. Эти сотрудники будут заниматься приемом и проверкой достоверности предоставляемых главами и депутатами сведений.

Законопроект принят депутатами пока только в первом чтении, чтобы была возможность внести поправки до принятия его в окончательном варианте.

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