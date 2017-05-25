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11:52 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Не корысти ради. Депутаты пермского заксобрания опубликовали доходы

Депутаты Законодательного собрания Пермского края вслед за своими коллегами из гордумы Перми задекларировали доходы за 2016 год. Кто зарабатывает больше всех, кто меньше всех, и почему депутатов смело можно лишать зарплаты — читайте в материале «ФедералПресс».

В ЗС Прикамья, как и в гордуме есть свои депутатские «полюса» по доходам. Мы составили топ-10 самых состоятельных и топ-10 относительно скромных парламентариев по их годовым доходам.

Напромышляли.

Итак, самым богатым оказался генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов (фракция «Единая Россия»), что неудивительно. В прошлом году он заработал 152 млн рублей.

Вторым следует еще один представитель неформальной «партии промышленников» в краевом парламенте — Виктор Баранов («Единая Россия»), президент АО «Соликамскбумпром». Его доход оказался на треть ниже, чем у Осипова, 99,1 млн рублей.

91 млн рублей дохода задекларировал недавно ушедший с поста в «Сибур-Химпроме» первый замруководителя фракции «ЕР» в ЗС и президент ФК «Амкар» Геннадий Шилов.

Секретарь реготделения партии власти, гендиректор АО «ПЗСП» Николай Демкин заявил доход в 70,2 млн рублей. Его коллега и руководитель фракции «ЕР» в краевом парламенте Юрий Борисовец задекларировал доход в 69,2 млн рублей. Ненамного меньше заработал другой единоросс, Владимир Жуков: 68,9 млн рублей.

Гендиректор ООО «ЛУКойл-Пермь» Олег Третьяков («ЕР») указал доход в 42,6 млн рублей. Депутат Вагаршак Сарксян («ЕР») заработал за 2016 год 32,6 млн рублей. Замгендиректора АО «ЭР-Телеком Холдинг» Александр Мотрич («ЕР») в прошлом году обогатился на 29 млн рублей. Замыкает десятку наиболее состоятельных народных избранников управляющий директор АО «ОДК — Пермские моторы» Сергей Попов. Этот «промышленный генерал» задекларировал доход в 26 млн рублей.

Скромность оппозиции.

Самый небольшой доход за 2016 год в Заксобрании края у Михаила Арзуманова. Согласно документу, весь прошлый год он жил на 17,5 тыс. рублей в месяц, это в итоге составило 210 тыс рублей. Депутат-единоросс Павел Черепанов указал доход в 485,2 тыс. рублей.

А вот третьим «по скромности» идет видный деятель «группы Скриванова», представитель «Справедливой России» Илья Шулькин. Он заработал за прошлый год 542 тыс. рублей. Коммунист Игорь Малых указал всего на одну тысячу рублей больше, чем Илья Григорьевич.

Еще один заметный представитель оппозиции, «жириновец» Александр Григоренко заработал 589 тыс. рублей. Далее снова идет коммунист: директор ООО «Гайнылес» Михаил Осокин заявил 651 тыс. рублей дохода.

Одномандатник из Коми-Пермяцкого округа Владимир Хозяшев улучшил свое благосостояние в прошлом году на 875 тыс. рублей. Избранный впервые в ЗС Владимир Подкорытов заработал 971 тыс. рублей.

Игорь Орлов (ЛДПР), пытавшийся стать спикером ЗС в нынешнем созыве, задекларировал 1 млн 21 тыс. рублей дохода. Ну и единоросс Андрей Бурдин, ставший депутатом по округу № 25 насчитал у себя в 2016 году 1 млн рублей 59 тысяч.

Лидер фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников, недавно предложивший лишить коллег-депутатов зарплаты, так прокомментировал эти данные: «Большинство зарплат депутатов, получаемых вне ЗС достаточны для того, чтобы не заботиться о насущном, а думать прежде всего об исполнении наказов избирателей. Мы избрались сюда для того, чтобы представлять интересы народа, а не думать о своем личном благополучии и благосостоянии».

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