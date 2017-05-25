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12:05 (мск), источник: Интерфакс

Полиция Великобритании прекратила обмен данными о теракте в Манчестере с США

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU — Британская полиция прекратила предоставлять информацию спецслужбам США о расследовании теракта в Манчестере в связи с утечкой данных о личности террориста в американских СМИ, сообщает «Би-би-си».

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9
фотографий
9
фотографий

По ее информации, полиция Манчестера рассчитывает вскоре возобновить обычный обмен данными с американской стороной, но в данный момент она «негодует».

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Отмечается, что британское руководство было возмущено, когда фотографии с места теракта были опубликованы в американской газете The New York Times.

Ранее сообщалось, что главным подозреваемым в подрыве бомбы на «Манчестер Арене» является 22-летний выходец из Ливии Салман Абеди. При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за терактом, возможно, стоит «более широкая группа лиц».

Американский телеканал NBC сообщал со ссылкой на источник в американской разведке, что Абеди был связан с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и, возможно, проходил подготовку за рубежом.

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе «Манчестер Арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

Комментарии
1
арсений сидоров
америкосы хотят везде быть первыми
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