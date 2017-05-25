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13:47 (мск), источник: РИА Новости

Приднестровье никогда не получит независимость, заявил Додон

Приднестровье не получит независимости, заявил президент Молдавии Игорь Додон и напомнил лидеру Приднестровской Молдавской республики о долге за природный газ. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.

Источник: РИА Новости

КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Приднестровье не получит независимости, заявил президент Молдавии Игорь Додон и напомнил лидеру Приднестровской Молдавской республики о долге за природный газ.

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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В сентябре 2006 года в ПМР состоялся референдум, абсолютное большинство приднестровцев проголосовали за независимость и последующее вхождение в состав России. Москва не заявляла о признании легитимности референдума.

По словам Додона, одна из основных целей и задач, которую он перед собой ставит в качестве президента Молдавии, это объединение страны. Он еще раз повторил, что у Молдавии нет будущего без Приднестровья также, как и у Приднестровья нет будущего без Молдавии.

«Независимости не будет никогда, статуса субъекта Российской Федерации не будет, но объединение в рамках единого государства — федеративного… Мы найдем формулу. Давайте сядем и это обсудим», — отметил Додон в эфире одного из местных телеканалов.

Он напомнил приднестровскому лидеру Вадиму Красносельскому о долге Приднестровья за природный газ, а также о том, что вложенные инвестиции не были правильно освоены.

«Есть силы, которые не хотят, чтобы объединялись. Им до лампочки интересы жителей Приднестровья. Хотя большинство жителей, уверен, хотят иметь возможность быть на правом берегу, учиться за рубежом, экспортировать свои товары. Я общаюсь с экономическим агентами. Ситуация очень близка к развязке. Не исключаю, что, когда ситуация близка к развязке, кто-то выкинет экспромт или какую-то провокацию», — добавил Додон.

Президент Молдавии добавил, что уважает Красносельского. «Он опытный человек, но я надеюсь, что он не уступит тем, кто заинтересован, чтобы Приднестровье осталось так», — сказал Додон.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Ранее он заявил, что Молдавии «жизненно необходимо восстановить отношения с Россией».

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