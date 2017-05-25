Депутаты ЗС НО одобрили отчет губернатора региона Валерия Шанцева за 2016 год

Шанцев также сообщил, что в 2016 году более 21,5 тысяч жителей области получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Кроме того, в прошлом году в 136 учреждениях здравоохранения были выполнены ремонтные работы на сумму 500 млн рублей. «Конечно, проблемы демографии пока решены не полностью. Уровень смертности снижается, и происходит это опережающими, по сравнению со среднероссийскими темпами, вследствие чего разрыв по коэффициенту смертности сокращается. Но пока он выше уровня по стране, поэтому развитие отрасли будет и дальше оставаться одним из наших приоритетов», — сказал глава региона.

Говоря о развитии соцсферы, губернатор акцентировал внимание на повышении рождаемости. Он отметил, что на протяжении двух последних лет количество вторых детей в регионе составляет большую часть от общего числа родившихся — в 2016 году это почти 44%.

Глава региона сообщил, что около 65% средств областного бюджета в 2016 году было направлено на обеспечение функционирования и развитие социальной сферы. При этом он выразил обеспокоенность постепенным снижением реальных доходов граждан. Как подчеркнул Шанцев, это общероссийская тенденция, которая является следствием негативного влияния на экономику государства глобальных внешних факторов. «Причем в России эта ситуация наблюдается начиная уже с 2014 года, в нашей области — с 2015-го. К уровню 2013 года реальные доходы сократились в целом по стране на 10%, у нас — на 7,4%», — отметил губернатор. По информации главы региона, в 2016 году 3,4 млрд рублей было направлено на повышение зарплат отдельных категорий сотрудников бюджетной сферы, как особо отметил губернатор, в Нижегородской области в 2016 году было направлено 3,4 миллиарда рублей.

В прошлом году темп экономического роста в области был выше среднероссийского. Подписано 11 соглашений о сотрудничестве с различными компаниями. Объем инвестиций составляет 28 млрд рублей. Планируется создание 2,8 тысячи рабочих мест.

В прошлом году темп экономического роста в области был выше среднероссийского. Подписано 11 соглашений о сотрудничестве с различными компаниями. Объем инвестиций составляет 28 млрд рублей. Планируется создание 2,8 тысячи рабочих мест.

Валерий Шанцев отметил, что в 2016 году продолжалась работа по созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях в рамках областной программы. По итогам года охват детей в возрасте до трех лет дошкольным образованием составил 32,5 тысячи человек, из них треть — по Нижнему Новгороду. По данным электронной очереди, на учёте для получения места в детсаду состоит 65,6 тысячи детей в возрасте до трех лет.

«В 2016 году на условиях софинансирования из федерального бюджета началась реализация государственной программы, рассчитанной на десять лет, по созданию новых мест в школах, в рамках которой запланировано строительство 101 объекта на 58 тысяч мест. В том числе 77 новых школ. Общий объем необходимых средств достигает около 30 млрд рублей. В прошлом году объем финансирования составил 734 млн рублей, большая часть выделена из областного бюджета. На 2017 год на реализацию программы предусмотрено 1,2 млрд рублей, в том числе около 700 млн рублей — из регионального бюджета, 120 млн рублей — средства местных бюджетов и 300 млн рублей — федеральная субсидия», — подчеркнул Шанцев.

Говоря о жилищном вопросе, Шанцев сообщил, что в 2016 году финансовую поддержку в его решении общей суммой более 1,6 млрд рублей — средства бюджетов всех уровней — получили свыше 600 человек и более 4,5 тысячи семей. «Кроме того, многодетным семьям предоставлено около 400 земельных участков со всей необходимой инфраструктурой для индивидуального жилищного строительства», — подчеркнул губернатор. Он также сообщил, что до 1 сентября 2017 года будут расселены все граждане, проживавшие в домах, признанных аварийными до 1 января 2012 года. В 2016 году было переселено 3,3 тысячи человек в построенные для этих целей 154 многоквартирных дома. В 2017 году запланировано переселить 4,1 тысячи человек.

Что касается инвестиций в регион, в прошлом году было подписано 11 соглашений о сотрудничестве между правительством области и различными компаниями. Общий объем инвестиций составляет 28 млрд рублей. Планируется создание 2,8 тысячи рабочих мест. Шанцев отметил, что в 2016 году налоговые поступления по всем приоритетным инвестпроектам, которым предоставляются налоговые льготы, составили 4,7 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше объема оказанной поддержки.

Отчитываясь о развитии сельского хозяйства, Шанцев сообщил, что производство мяса скота и птицы в прошлом году увеличилось к уровню 2015 года на 12,3%, при этом производство свиней на убой в живом весе выросло в 1,5 раза за счет введенного в эксплуатацию в конце 2015 года мощного комплекса в Вадском районе. На 2017 год планируется ввод крупных объектов сельскохозяйственного назначения с общим объемом инвестиций около 2,5 миллиардов рублей.

В целом, по словам губернатора, темп экономического роста в Нижегородской области был выше среднероссийского: 6% по области против 2,4% прироста ВВП страны.

Вопросов от фракций по отчету губернатора на заседании не последовало, поскольку, как сообщил председатель Заксобрания Евгений Лебедев, все вопросы члены парламента должны были направить главе региона заранее. «Такое решение принял Совет Заксобрания», — сказал Лебедев. Эту модель отчета перед докладом Шанцева поддержало большинство депутатов — против проголосовали только двое из 45 присутствующих депутатов, воздержался один человек.

Губернатор сообщил, что всего от депутатов было получен 71 вопрос. На 14 из них, по словам главы региона, он ответил в ходе отчета. Ответы на остальные будут направлены депутатам в письменном виде.

За постановление о принятии к сведению отчета губернатора проголосовали 39 депутатов, против — один, воздержались трое. Отказалась голосовать за документ фракция КПРФ.