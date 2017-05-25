Додон нашел деньги на восстановление здания президентуры

Игорь Додон уточнил, что такой государственный символ, как здание президентуры, нельзя оставить в нынешнем состоянии, поэтому ресурсы для его восстановления будут найдены. Он говорит, что разговаривал об оказании финансовой поддержки и с представителями Азербайджана, Туркменистана и Катара.

«Для ремонта парламента власти выделили из государственного бюджета несколько сотен миллионов леев. Я считаю, что деньги из государственного бюджета необходимо выделить для других целей: выплату пенсий, поддержку сельхозпроизводителей. С момента инаугурации я заявил, что это здание является государственным символом, и обещал, что найду финансовые средства для его ремонта, но не из госбюджета. Делаю это не потому, что у нас не хватает офисов, а потому что в нашей стране это здание является национальным символом. В этом году я пошел по другому пути, обратился к коллегам из Турции, Азербайджана, Туркменистана и Катара. Когда я встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, он выразил свое согласие помочь нам. Надеюсь, что найдем эти ресурсы в следующие недели», — объявил Додон в эфире передачи на NTV.

Отмечаем, что правительство решило на вчерашнем заседании, что здание президентуры перейдет из подчинения кабмина в управление главы государства. Решение не было принято единогласно, министры ЛП проголосовали против.