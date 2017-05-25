Додон ответил на угрозы Плахотнюка об отставке
Глава государства ответил на угрозы Влада Плахотнюка об отставке.
Глава государства ответил на угрозы Влада Плахотнюка об отставке.
Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал заявление председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка о том, что глава государства может лишиться занимаемой должности, если будет совершать ошибки.
Додон отметил, что эти угрозы его ничуть не пугают и он готов в любой момент предстать перед людьми на референдуме. — Плахотнюк, Канду и все остальные уже давно должны были понять, что меня ни шантажом, ни
Президент отмечает, что будет принципиально отстаивать свои позиции, о которых он говорил и ранее, несмотря ни на что. Другого варианта быть не может, добавил он. — Если мне удастся спровоцировать их на референдум, то я с удовольствием это сделаю.
Потому что в этом случае, если референдум провалится, они будут вынуждены уйти. За этим шагом последует второй, и они знают, какой, — предупредил Додон.