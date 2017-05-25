Додон ответил на угрозы Плахотнюка об отставке

Додон отметил, что эти угрозы его ничуть не пугают и он готов в любой момент предстать перед людьми на референдуме. — Плахотнюк, Канду и все остальные уже давно должны были понять, что меня ни шантажом, ни чем-то другим не взять. Если они думают, что я испугаюсь, то нет. Давайте проведем референдум хоть завтра. Давайте пойдем и спросим у народа — кому они больше доверяют — президенту, которого они избрали напрямую и который за эти полгода успел много сделать, или Плахотнюку с Канду. Я думаю, что ответ очевиден, — сказал он.

Президент отмечает, что будет принципиально отстаивать свои позиции, о которых он говорил и ранее, несмотря ни на что. Другого варианта быть не может, добавил он. — Если мне удастся спровоцировать их на референдум, то я с удовольствием это сделаю.

Потому что в этом случае, если референдум провалится, они будут вынуждены уйти. За этим шагом последует второй, и они знают, какой, — предупредил Додон.