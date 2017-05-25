Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Депутаты возмутились щедростью премий в «Роснефти» и «Газпроме»
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
СМИ: похудевшая Максакова удивила Сеть стрижкой под мальчика
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
СМИ: Эксперт назвал ужасающими итоги опроса украинской молодежи
Отделение Восточной Украины кажется решенным делом
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12Воспоминания Набережной Круазет
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
13:14 (мск), источник: Noi.md

Додон ответил на угрозы Плахотнюка об отставке

Глава государства ответил на угрозы Влада Плахотнюка об отставке.

Источник: Noi.md

Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал заявление председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка о том, что глава государства может лишиться занимаемой должности, если будет совершать ошибки.

Читайте также
Депутаты показали народу свои подарки и поместили их в музей

Додон отметил, что эти угрозы его ничуть не пугают и он готов в любой момент предстать перед людьми на референдуме. — Плахотнюк, Канду и все остальные уже давно должны были понять, что меня ни шантажом, ни чем-то другим не взять. Если они думают, что я испугаюсь, то нет. Давайте проведем референдум хоть завтра. Давайте пойдем и спросим у народа — кому они больше доверяют — президенту, которого они избрали напрямую и который за эти полгода успел много сделать, или Плахотнюку с Канду. Я думаю, что ответ очевиден, — сказал он.

Президент отмечает, что будет принципиально отстаивать свои позиции, о которых он говорил и ранее, несмотря ни на что. Другого варианта быть не может, добавил он. — Если мне удастся спровоцировать их на референдум, то я с удовольствием это сделаю.

Потому что в этом случае, если референдум провалится, они будут вынуждены уйти. За этим шагом последует второй, и они знают, какой, — предупредил Додон.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня
Правительство рассмотрит новую концепцию пенсионного капитала
Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»
Наггетсы поставщика «Макдоналдс» оказались опасными для здоровья
Британия прекратила обмен данными о теракте в Манчестере с США
В Москве задержали членов ИГ, готовивших теракты на транспорте
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах Украинский режиссер представил на кинофестивале свою картину «Кроткая» по мотивам повести Достоевского
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь