Губернатор Челябинской области проинспектировал новую школу в микрорайоне Парковый

«Мы решаем стратегическую задачу, поставленную Президентом России: перевести всех учащихся средних школ на обучение в одну смену, — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. — Подобного рода объект с раскрытой инфраструктурой, со спортивными площадками и концертным залом — все, что мы сейчас увидели — позволяет поставить задачу, чтобы такой объект стал культурно-спортивным центром района. Тут растет будущее Челябинска и области».

В строительство школы область инвестировала порядка 750 миллионов рублей, из них 170 миллионов федеральные деньги, остальное — консолидированной бюджет области. Сейчас в разработке находятся 4 проекта типовых школ. Следующая школа, которая будет закладываться в микрорайоне, по плану будет рассчитана на 1,5 тысячи мест.

Сейчас для обеспечения образовательного процесса детей, проживающих в Парковом, дома микрорайона закреплены за тремя школами города Челябинска: № 3, № 22 и № 152. Новый объект решит вопрос доступности образовательной среды в данном районе.

Школа рассчитана на 1 тысячу 175 мест. Планируется, что будет открыто 15 первых классов — на сегодняшний день в них уже записалось 428 детей. Со второго по одиннадцатый — по 2−4 класса — в них школьники будут зачислены в порядке перевода. Ввод нового образовательного учреждения поможет ускорить процесс перехода на обучение в одну смену школьников Челябинской области.