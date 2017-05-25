Посол ЕС заявил, что думает об «усиленной ассоциации» для Украины

Украине следует сосредоточиться на имплементации существующего Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Европейским Союзом, а не просить о новой «усиленной ассоциации», — считает глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

«С моей точки зрения, наше совместное приоритетное задание для Украины и ЕС — это введение Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Это интерес Украины — не просить о новом соглашении, а ввести в действие существующее», — сказал Х. Мингарелли, отвечая на вопрос о возможной «усиленной ассоциации» для Украины.

Дипломат также выразил надежду на скорейшее завершение ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС Сенатом Нидерландов, а также отметил, что важнейшие пункты данного соглашения уже выполняются.

«Я верю, что Соглашение будет ратифицировано в следующие несколько недель. Я не могу быть точнее. Но вы должны знать о том, что, несмотря на то, что Соглашение не было ратифицировано еще одним членом ЕС, его важнейшие положения уже работают. Мы не просто сидим и ждем, когда Нидерланды ратифицируют это соглашение — мы выполняем это соглашение, как говорится, де-факто», — уточнил он.

Посол также выразил мнение, что украинское государство должно сосредоточиться на имплементации пунктов соглашения о зоне свободной торговли.

«Если Украина имплементирует ЗСТ с ЕС, то она ликвидирует все препятствия для торговли и инвестиций между Украиной и ЕС, что означает, что украинская экономика станет частью совместного европейского рынка. Это максимум, который вы можете получить на сегодняшний день», — отметил Х. Мингарелли.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страны «Восточного партнерства», которые получили безвизовый режим с Европейским Союзом, в частности Украина, заслуживают «усиленной ассоциации» с ЕС.