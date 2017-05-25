Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров

В среду группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о регулировании мессенджеров в РФ. Он предлагает «осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи».

Кроме того, авторы документа возлагают на мессенджеры обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей сети.

«Учитывая тот уровень террористической угрозы, который сейчас существует в мире, вне зависимости от того, через какие каналы идет коммуникация, но если она будет секретная и неконтролируемая, она очевидно будет использоваться экстремистами и террористами. Поэтому сам подход к регулированию любых средств коммуникаций, в данном случае — мессенджеров — полностью поддерживаю», — сказал Жаров журналистам в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2017» («ЦИПР-2017»).