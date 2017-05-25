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12:35 (мск), источник: РИА Новости

Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров

ИННОПОЛИС (Татарстан), 25 мая — РИА Новости. Роскомнадзор поддерживает законопроект о регулировании мессенджеров, заявил глава ведомства Александр Жаров.

Источник: РИА "Новости"

В среду группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о регулировании мессенджеров в РФ. Он предлагает «осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи».

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Кроме того, авторы документа возлагают на мессенджеры обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей сети.

«Учитывая тот уровень террористической угрозы, который сейчас существует в мире, вне зависимости от того, через какие каналы идет коммуникация, но если она будет секретная и неконтролируемая, она очевидно будет использоваться экстремистами и террористами. Поэтому сам подход к регулированию любых средств коммуникаций, в данном случае — мессенджеров — полностью поддерживаю», — сказал Жаров журналистам в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2017» («ЦИПР-2017»).

Хочу подчеркнуть, что мы всегда настаивали на том, что это ни в коем случае не должно касаться контроля переписки граждан. То есть должен фиксироваться сам факт общения гражданина.
Александр Жаров
Глава Роскомнадзора
Комментарии
3
да Лермонтов
как задолбали создают видимость заботы..тьфу
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Денис Долгополов
А будто до этого,никто не следил. Просто официально признались. Мне как то,до лампочки. кроме вайбера и скайпа не пользуюсь.
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Ольга )
Ой,ёй, ёй. Честно доверия нет. Люди во все времена люди. В истории не мало случаем когда перегибалась палка. Мне скрывать нечего, но все равно неприятна слежка. Но, от этого не убежишь.)))
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