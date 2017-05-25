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13:26 (мск), источник: Om1.ru

Назаров внес поправки в скандальное постановление о космической плате за аренду земли

Изменения начнут действовать с января 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

Стали известны поправки в скандальное постановление № 108 от 29 апреля 2015 года об установлении аредной платы за землю. Эти изменения разработаны министерством имущественных отношений Омской области.

Напомним историю вопроса: речь идет о выставлении арендной платы «задним числом». С апреля 2015 года бизнесменам предложили платить по ставке рефинансирования ЦБ РФ. При этом перерасчеты предпринимателям стали предъявлять только в конце 2016 года — начале 2017 года. В итоге владельцам более 700 предприятий платить огромные суммы, насчитанные за предыдущие периоды. Бизнесмены потянулись в суды.

У этого законопроекта есть сторонники и противники. Самым ярым оппонентом облправительства стал депутат Заксобрания Валерий Кокорин, владелец торговых центров «Каскад» и «Континент». Он вступился за омский бизнес, в качестве довода приведя тот факт, что некоторым пришлось отдавать за аренду земли в 212 раз больше. Он добавил, что предприниматели после выставления космических счетов вообще перестанут платить.

Среди сторонников — омская мэрия и облправительство, доходы которых, безусловно, выросли. На прошедшем заседании Заксобрания Омской области 23 мая первый вице-губернатор Андрей Новоселов представил альтернативные поправки в постановления, которые начнут действовать с 1 января 2018 года. Они должны быть приняты на заседании облправительства 31 мая. Но содержание их раскрывать не стал.

Есть и третья сторона — сторонники повышения арендной платы за землю. С такой инициативой выступал депутат Заксобрания Игорь Антропенко.

Однако в итоге будет принят вариант правительства, по этим поправкам, платежи все-таки снизятся.

Как явствует из документа, арендная плата будет варьироваться. Для участков, на которых располагаются объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, планируется установить коэффициент в 4,3 процентов. Для земель под офисные здания — 3,6 процента. Наиболее щадящий коэффициент в 3,6 процентов, приводит данные «Коммерческие вести».

В министерстве имущества Омской области уже подсчитали, что принятие поправок снизит поступления в бюджет Омской области в 2,5−3 раза. В цифрах это потери в 4,7 миллионов рублей.

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