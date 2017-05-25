Где Киртоакэ: мэр Кишинева не вернулся в Молдову

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. В четверг в прессе Кишинева появились слухи о том, что мэр (примар) Кишинева Дорин Киртоакэ бежал из страны и не планирует возвращаться обратно. В столичной администрации Sputnik прокомментировали, действительно ли градоначальник не планирует вернуться в Кишинев.

«Да, действительно Дорин Киртоакэ не в стране, а находится в Минске в рабочей командировке. Он вернется в Кишинев сегодня-завтра», — сказал представитель мэрии.

В четверг местные СМИ написали, ссылаясь на свои источники, что Киртоакэ покинул Молдову и сказал своему дяде главе Либеральной партии республики Михаю Гимпу, что он больше не вернется в страну.

Ранее Партия социалистов начала процедуру сбора подписей по организации референдума по отставке генерального мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. На сбор подписей у инициативной группы есть 60 календарных дней. К этому моменту собрано свыше 50 тысяч подписей.