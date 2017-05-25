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14:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти Воронежской и Ростовской областей утвердили план сотрудничества

Власти Воронежской и Ростовской областей утвердили план развития двустороннего сотрудничества, сообщил пресс-центр облправительства в четверг, 25 мая.

Документ, подписанный губернаторами Алексеем Гордеевым и Василием Голубевым, рассчитан на 2017−2019 годы. Воронежские и ростовские власти заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве еще в 2015 году. План затрагивает сферы экономики, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, науки культуры.

Соглашение предусматривает реализацию совместных инвестиционных проектов и программ, направленных на развитие экономики Ростовской области и Воронежской области. Стороны должны обмениваться опытом в области пассажирских перевозок и налаживать связи между региональными перевозчиками. Планируется проработка совместных научно-исследовательских и образовательных программ, театральных фестивалей и творческих конкурсов. Кроме того, соглашение предусматривает повышение квалификации государственных служащих в обоих регионах, организацию выездных семинаров и обмен делегациями и туристско-экскурсионными группами.

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