Власти Воронежской и Ростовской областей утвердили план сотрудничества
Власти Воронежской и Ростовской областей утвердили план развития двустороннего сотрудничества, сообщил
Власти Воронежской и Ростовской областей утвердили план развития двустороннего сотрудничества, сообщил
Документ, подписанный губернаторами Алексеем Гордеевым и Василием Голубевым, рассчитан на 2017−2019 годы. Воронежские и ростовские власти заключили соглашение о
Соглашение предусматривает реализацию совместных инвестиционных проектов и программ, направленных на развитие экономики Ростовской области и Воронежской области. Стороны должны обмениваться опытом в области пассажирских перевозок и налаживать связи между региональными перевозчиками. Планируется проработка совместных