В случае отставки: Грицак пригрозил взяться за автомат

В случае ухода в отставку нынешний главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак поедет воевать на Донбасс.

Такое заявление прозвучало во время пресс-конференции, передает УНН.

«Если по мне будет принято решение в установленном законом порядке — президент подаст (представление на увольнение. — Ред.), ВР проголосует, я уйду в отставку, с удовольствием возьму свой автомат, который я не сдал, и поеду туда, откуда я приехал, в зону АТО», — подчеркнул Грицак.

Но он уточнил, что на тему отставки с ним никто не говорил.

Также Грицак добавил, что немного устал от своей должности, но о том, чтобы покинуть ее, пока не думал.

Как сообщал «Обозреватель», Грицак рассказал, что украинская сторона готова отдать более 200 человек в рамках обмена заложниками.