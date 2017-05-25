В случае отставки: Грицак пригрозил взяться за автомат
Глава СБУ поделился своими планами.
Глава СБУ поделился своими планами.
В случае ухода в отставку нынешний главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак поедет воевать на Донбасс.
Такое заявление прозвучало во время
«Если по мне будет принято решение в установленном законом порядке — президент подаст (представление на увольнение. — Ред.), ВР проголосует, я уйду в отставку, с удовольствием возьму свой автомат, который я не сдал, и поеду туда, откуда я приехал, в зону АТО», — подчеркнул Грицак.
Но он уточнил, что на тему отставки с ним никто не говорил.
Также Грицак добавил, что немного устал от своей должности, но о том, чтобы покинуть ее, пока не думал.
Как сообщал «Обозреватель», Грицак рассказал, что украинская сторона готова отдать более 200 человек в рамках обмена заложниками.